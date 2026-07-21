Les 10 infos à ne pas louper ce mardi 21 juillet

Voici l’essentiel de l’actualité à retenir ce matin.

1.L'Assemblée adopte la loi d'urgence agricole, malgré les tensions entre le gouvernement et ses troupes

L'Assemblée nationale a adopté la loi d'urgence agricole par 296 voix contre 224, malgré de fortes tensions au sein de la majorité. Le texte, qui doit encore être validé une dernière fois par le Sénat, prévoit notamment la réintroduction sous conditions de deux pesticides interdits en France mais autorisés dans l'Union européenne, une mesure qui a cristallisé les débats.

2. Les députés votent une loi recentrée sur la pédocriminalité

Les députés examinent ce mardi un projet de loi sur la protection de l'enfance, profondément remanié après plusieurs affaires de violences sur mineurs. Initialement destiné à réformer l'aide sociale à l'enfance (ASE), le texte est désormais principalement axé sur la lutte contre la pédocriminalité.

3. Vers une interdiction des réseaux sociaux avant 15 ans

Le Parlement doit adopter définitivement ce mardi une loi interdisant les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, une première en Europe. Soutenu par Emmanuel Macron, le texte prévoit une entrée en vigueur dès le 1er septembre pour les nouveaux comptes, puis au 1er janvier 2027 pour les comptes déjà existants.

4. Deux millions de supporters célèbrent les champions du monde espagnols

Deux millions de personnes ont envahi les rues de Madrid pour fêter le sacre de l'Espagne, victorieuse de l'Argentine (1-0) en finale de la Coupe du monde 2026. Les joueurs de la Roja ont été accueillis en héros lors d'un défilé en bus à impériale jusqu'à la place de Cibeles, au cœur de la capitale.

5. L'Iran riposte et le conflit avec les États-Unis s'intensifie

L'Iran a mené des frappes contre des radars et systèmes de défense américains dans le Golfe, en réponse aux bombardements américains, et menace de nouvelles attaques. Les États-Unis poursuivent leurs frappes contre des sites militaires iraniens, tandis que deux pétroliers ont été immobilisés près du détroit d'Ormuz, faisant craindre une nouvelle escalade des tensions dans cette zone stratégique.

6. Les Houthis imposent un blocus maritime à l'Arabie saoudite

Les rebelles houthis du Yémen, soutenus par Téhéran, ont annoncé un blocus maritime de l'Arabie saoudite, en pleine intensification de la guerre entre les Etats-Unis et l'Iran, menaçant la capacité du premier exportateur de pétrole brut au monde à contourner le détroit d'Ormuz.

7. Le FMI débloque 690 millions de dollars pour l'Ukraine

Le Fonds monétaire international a approuvé un versement immédiat d'environ 690 millions de dollars (600 millions d'euros) à l'Ukraine dans le cadre de son programme de prêt au pays en guerre contre la Russie.

8. Le tourisme résiste malgré les tensions géopolitiques

L'été 2026 est bien orienté en France, en dépit de l'attentisme des touristes sur fond de tensions géopolitiques, a indiqué à l'AFP Serge Papin, le ministre du Tourisme, également en charge des PME, du Commerce et de l'Artisanat.

9. La canicule recule dans le sud, plusieurs départements restent en alerte

Météo France va lever la vigilance orange canicule dans le Gard et les Bouches-du-Rhône à partir de mardi soir, tandis que l'Hérault, le Var et la Corse sont maintenus à ce niveau d'alerte au moins jusqu'à mercredi.

10. Le Tour de France entre dans sa dernière semaine avec un contre-la-montre

Au lendemain de la deuxième journée de repos, le peloton débute mardi aux abords du lac Léman la dernière semaine du Tour de France avec un contre-la-montre individuel de 26,1 kilomètres, rendu difficile par la côte de Larringes (9,7 km à 4,3%).