Canada : Un pilote d’avion vole durant 17 ans sans diplôme et berne la compagnie Air Canada

L’homme impliqué a falsifié des documents officiels et a dupé la compagnie Air Canada qui l’a employé sur plus de 900 vols commerciaux. C’est à la suite d’une enquête du ministère des Transports canadien lancée en janvier que la supercherie a été découverte. Il doit passer devant la justice le 29 juin prochain.

“C’est un peu comme si un praticien diplômé en médecine générale exerçait en tant que neurochirurgien dans son cabinet”, a résumé Nick Milinovich, chef adjoint au service de la police régionale de Peel. L'affaire a de quoi faire penser à un film. Durant près de 17 ans, un pilote a effectué pour la compagnie Air Canada près de 900 vols nationaux et internationaux sans en avoir l’autorisation nécessaire pour être commandant de bord. Comment a-t-il réussi à berner tout le monde ? La réponse est simple : grâce à une falsification de document sur une licence.

Employé par la compagnie comme copilote depuis 1998, Geoffrey Wall a été promu commandant de bord en 2009 selon le média canadien La Presse . À ce moment-là, il donne un faux document indispensable pour voler sur des vols commerciaux au Canada. “Nous pensons que l’accusé a faussement présenté ses qualifications, tant à son employeur qu’à l’autorité de réglementation”, a déclaré le chef adjoint de la police de Peel. Le journal Le Parisien nous apprend qu’il avait bien un brevet de pilote, mais pas celui nécessaire pour les vols commerciaux. AP News (équivalent de l’AFP aux Etats-Unis) énonce aussi qu’”Air Canada a confirmé (...) qu’il avait été promu au grade de commandant de bord sans posséder la licence de pilote de ligne (appelée “ATPL-A”) requise”.

Il a gagné 3 millions de dollars canadiens

L’auteur des faits a donc pu poursuivre une carrière assez prolifique. Il aurait en effet empoché plusieurs millions de dollars en cumulé sur ses 17 années de vols, avant de se faire épingler. Il a “piloté des Boeing 767, 777 et 787, et gagné un salaire de près de 3 millions de dollars canadiens” (presque 2 millions d’euros) détaille ainsi la police canadienne. La supercherie a été découverte alors que Transport Canada (le ministère fédéral des transports canadien, ndlr) effectuait des contrôles. L’institution a prévenu la police en janvier, qui a ouvert une enquête.

Air Canada a publié un communiqué suite à cette affaire. Dans ce dernier, on peut lire que le pilote a bien été “relevé de ses fonctions” et qu’il “ne travaille plus” pour la compagnie. Cette dernière ajoute que, pour ne plus se faire avoir, elle a également “renforcé les procédures administratives suivies au moment de la vérification physique de ces licences. Ce processus comprend la vérification des documents originaux délivrés par Transports Canada”.

Les faits retenus par la police sont nombreux : “fraude de plus de 5 000 dollars” ; “utilisation de faux documents” ; “possession d’une marque contrefaite" et “méfait public”. Pour tout cela, on ne connaît pas encore la réquisition des autorités. Le prévenu doit passer devant la justice le 29 juin prochain. Nous vous tiendrons informés de l’évolution de la situation sur le site de Brut.