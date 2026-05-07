1 500 navires actuellement "piégés" dans le Golfe selon l'Organisation maritime internationale

Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient le 28 février, Téhéran contrôle le détroit d'Ormuz, stratégique pour le commerce mondial d'hydrocarbures.

Quelque 1.500 navires et leurs équipages restent "piégés" dans le Golfe en raison du blocus imposé par l'Iran dans le détroit d'Ormuz, a indiqué jeudi à Panama un responsable de l'Organisation maritime internationale (OMI), agence de l'ONU chargée de la sécurité en mer.

"À l'heure actuelle, nous avons environ 20.000 membres d'équipage et quelque 1.500 navires piégés", a déclaré Arsenio Dominguez, secrétaire général de l'OMI, à l'occasion de l'ouverture de la Convention maritime des Amériques dans la capitale panaméenne.

Avant sa fermeture, de nombreuses marchandises et ressources passaient par cette zone stratégique du Moyen-Orient. Outre les produits pétroliers et gaziers, le Moyen-Orient compte pour 9 % de la production mondiale d'aluminium primaire, dont la quasi-totalité est exportée, selon TD Commodities.

Le passage du détroit est essentiel pour les échanges régionaux, puisqu'il permet aux marchandises d'arriver au port de Dubaï, Jebel Ali, dixième port mondial de conteneurs, et plaque tournante de redistribution pour plus d'une dizaine de pays de la région.