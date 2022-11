Missile tombé en Pologne : comment les discours ont évolué

“Je ne veux pas le dire avant d'avoir mené une enquête complète”

Ce mardi 15 novembre 2022, des missiles ont atterri en Pologne, près de la frontière ukrainienne. Pendant 24 heures, les discours ont évolué sur l'origine de ces missiles. Est-ce qu'ils sont Russes ou Ukrainiens? "Nous avons pris connaissance des rapports de presse selon lesquels 2 missiles russes auraient frappé une localité polonaise, près de la frontière ukrainienne. Nous n'avons aucune information pour corroborer ces rapports, mais nous les prenons au sérieux et menons l'enquête", a déclaré Patrick Ryder, Porte-parole du Pentagone, le mardi soir, à 20h10.

Les autorités nationales sur le qui-vive

"Les déclarations de médias polonais et de responsables officiels sur une prétendue chute de missiles russes près de la localité de Przewodow relève de la provocation intentionnelle dans le but de créer une escalade de la situation", écrivait le ministère russe de la Défense sur Telegram, à 20h52. Une heure plus tard, le président Ukrainien, Volodymyr Zelensky, prenait la parole. "Aujourd'hui, des missiles russes ont frappé la Pologne, le territoire de notre pays ami. Des gens sont morts, veuillez accepter nos condoléances. Combien de fois l'Ukraine a-t-elle dit que l'État terroriste ne se limitera pas à notre pays?"

La Pologne, pays touché, avait réagi également dans la soirée, par le biais de Piotr Müller, porte-parole du gouvernement polonais. "Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, comme vous le savez, une explosion a eu lieu dans le district de Hrubieszów, entraînant la mort de deux citoyens polonais. (…) Il vient d'être décidé de relever le niveau d'alerte de certaines unités de combat… et d'autres personnels en uniforme dans notre pays."

Un missile potentiellement Ukrainien

Le lendemain, à 00h52, le ministère polonais des Affaires étrangères confirme qu'un "projectile de fabrication russe" a atteint le territoire polonais, tuant deux personnes. Deux heures plus tard, Joe Biden, président des États-Unis, remet en cause cette déclaration. "Il y a des informations préliminaires qui le contestent, je ne veux pas le dire avant d'avoir mené une enquête complète. Mais il est peu probable, au vu de la trajectoire, qu'il ait été tiré depuis la Russie. Mais nous verrons bien."

Finalement, à 12h20, le 16 novembre, Andrzej Duda, le président polonais, prend la parole. "À l'heure actuelle, nous n'avons aucune preuve que ce missile ait été tiré par l'armée russe, alors que beaucoup d'éléments semblent indiquer… Il y a de fortes chances qu'il se soit agi d'un missile de défense anti-aérienne qui proviendrait de la défense ukrainienne. Lors des frappes russes massives, ils utilisaient des missiles dirigeables qu'ils envoyaient dans plusieurs directions. Certains ont sans doute volé à proximité de la Pologne avant de braquer vers l'est. La défense aérienne ukrainienne envoyait donc des missiles dans différentes directions et il est très probable que l'un d'entre eux ait malheureusement atterri sur le territoire polonais."