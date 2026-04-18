Décès de l'actrice Nadia Farès à 57 ans après un malaise dans une piscine

Connue en France et à l'étranger depuis le film "Les Rivières pourpres" en 2000, l'actrice Nadia Farès, retrouvée inconsciente dans une piscine parisienne il y a une semaine et plongée depuis dans le coma, est morte vendredi soir à 57 ans.

"C'est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès ce vendredi de Nadia Farès. La France a perdu une grande artiste, mais pour nous, c'est avant tout une mère que nous venons de perdre", ont écrit ses filles Cylia et Shana Chasman dans un message à l'AFP. Elles demandent "respect et discrétion" pendant leur deuil.

L'actrice est morte à La Pitié Salpêtrière, à Paris, où elle avait été hospitalisée dimanche, après avoir été remontée à la surface, inconsciente, d'une piscine d'un club privé de la rue Blanche, dans le IXe arrondissement de la capitale.

Elle a fait un malaise en raison d'un "incident cardiaque", ont précisé ses filles à l'AFP. Une enquête a été ouverte mais aucune infraction n'a été relevée à ce stade.

Opérations du cœur

Le monde du cinéma a partagé son émotion: "Au revoir, mon amie", a réagi sur Instagram Jean Dujardin, en saluant le "talent", le "sourire", la "bonté" et la "beauté" de l'actrice. "Nadia. Ma belle. Quelle tristesse. Quelle injustice", a écrit Josiane Balasko.

Elsa Zylberstein a fait part de son incompréhension: "Ton sourire, ta force de vie, ta beauté, ton énergie positive, ta gentillesse et ta générosité vont tant nous manquer. Ce n'est pas croyable, quelle tristesse et quelle horreur."

"Aujourd’hui malgré les larmes je veux croire que là-haut tu as retrouvé mon Johnny", a également écrit sur Instagram parmi les premières, son amie Laeticia Hallyday.

Nadia Farès devait tourner son premier long-métrage en tant que scénariste et réalisatrice en septembre prochain. "A force de travail, de remises en question et d'obstination, j’ai trouvé une super équipe, nous travaillons ensemble sur une comédie d'action avec Studios TF1", expliquait-elle dans un dernier entretien publié par Gala en janvier.

Dans ce même entretien, elle révélait avoir subi en 2007 "une opération au cerveau, à cause d'un anévrisme loin d'être petit". "Une bombe à retardement qu'il fallait traiter de toute urgence. Et en quatre ans, j'ai subi trois opérations du coeur", ajoutait celle qui disait nager quatre fois par semaine.

Parenthèse américaine

Née en 1968 à Marrakech (Maroc), Nadia Farès a grandi à Nice avant de déménager à Paris pour tenter une carrière artistique. Elle débute au cinéma dans les années 1990 en jouant pour des réalisateurs de renom comme Alexandre Arcady, Claude Lelouch ou Bernie Bonvoisin.

Elle devient connue du grand public en 2001 avec son rôle dans "Les Rivières pourpres" de Mathieu Kassovitz, aux côtés de Jean Reno et Vincent Cassel.

Cela lui ouvre les portes de l'international et elle poursuit sa carrière dans quelques films d'action anglo-saxons ("Rogue: l'ultime affrontement", "Insane") tout en jouant dans des films français ("Nid de guêpes", "L'ex-femme de ma vie"...).

Elle met ensuite sa carrière entre parenthèse et vit aux Etats-Unis avec le producteur Steve Chasman rencontré en Normandie dans le château de Luc Besson et avec qui elle a eu ses deux filles. Elle est revenue vivre en France après leur séparation il y a quatre ans.

Elle effectue un retour artistique en 2016 pour la série Netflix "Marseille", aux côtés de Gérard Depardieu et Benoît Magimel, puis joue dans des séries, des téléfilms ou des films destinés aux plateformes de streaming.

"Bien sûr qu'en tant qu’actrice, j'aimerais tourner plus, mais je me considère extrêmement privilégiée à plein d'égards, donc je n'ai pas le droit de me plaindre, de geindre", confiait-elle en janvier.