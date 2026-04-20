Culture & Lifestyle
Cinéma

Les obsèques de Nathalie Baye auront lieu vendredi à Paris

Reuters
Les obsèques de l'actrice Nathalie Baye, décédée le 17 avril à l'âge de 77 ans, auront lieu vendredi à 10h00 à l'église Saint-Sulpice à Paris, avant son inhumation "dans la stricte intimité", a annoncé lundi sa famille à l'AFP.
Brut. avec AFP
Publié le
20
/
04
/
2026
À voir également sur Brut

Les obsèques de l'actrice Nathalie Baye, décédée le 17 avril à l'âge de 77 ans, auront lieu vendredi à 10h00 à l'église Saint-Sulpice à Paris, avant son inhumation "dans la stricte intimité", a annoncé lundi sa famille à l'AFP.

Icône très discrète aux quatre César, qui a joué dans des films de François Truffaut, Jean-Luc Godard, Xavier Dolan, Bertrand Blier ou Claude Chabrol, l'actrice est décédée de la maladie à corps de Lewy, une affection neurodégénérative. Sa mort, annoncée samedi, a déclenché une pluie d'hommages.

"J'ai perdu la moitié de mon cœur, c'était la meilleure mère du monde", a écrit dimanche sur Instagram la fille unique de Nathalie Baye, l'actrice et chanteuse Laura Smet, dont le père était Johnny Hallyday.

"Je vous envoie ces quelques mots sans y croire vraiment encore mais je voulais vous remercier pour tous vos témoignages et vos mots qui me touchent énormément", a-t-elle ajouté.

Plusieurs rediffusions spéciales en hommage à Nathalie Baye sont prévues à la télévision.

A voir aussi

Marjeyoun, un village du Liban au cœur de la guerre
Marjeyoun, un village du Liban au cœur de la guerre
Un soldat israélien pris en photo avec une masse en train de frapper une statue de Jésus au Liban.
Un soldat israélien pris en photo avec une masse en train de frapper une statue de Jésus au Liban.
Héloïse, 9 ans, atteinte du syndrome d'Angelman
Héloïse, 9 ans, atteinte du syndrome d'Angelman
Tiger Woods : golf, gloire et déchéance
Tiger Woods : golf, gloire et déchéance
Je filme un tir de missile en Méditerranée !
Je filme un tir de missile en Méditerranée !
Albert Moukheiber et notre monde probabiliste
Albert Moukheiber et notre monde probabiliste