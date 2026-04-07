Bébés congelés: Aurélie S., la mère, fait appel de sa condamnation à 25 ans de réclusion

Elle avait écopé de la peine maximale encourue: Aurélie S., condamnée fin mars à 25 ans de réclusion pour la mort de ses deux bébés, qu'elle avait ensuite congelés, a interjeté appel, a annoncé son avocate à l'AFP vendredi.

"une peine disproportionnée"

"C'était une peine disproportionnée après un double acquittement pour meurtre", a expliqué Me Charlotte Brès.

La cour d'assises de Vaucluse a effectivement acquitté Aurélie S. des deux meurtres, mais l'a condamnée pour privation de soins ayant entraîné la mort de ses deux bébés, nés en 2018 et 2019.

"Elle a été soulagée de l'acquittement pour meurtre, mais après le verdict, elle s'est effondrée...", a raconté l'avocate à l'AFP, "25 ans, c'est bien supérieur à la jurisprudence".

La présidente du tribunal, Laurène Dorlhac, a reproché à Aurélie S. "trop peu de remise en question après trois ans de détention".

La quadragénaire, ex-militaire devenue mère au foyer, élevait seule ses trois filles à Bedoin, au pied du Mont-Ventoux. Elle avait d'abord perdu un premier bébé, une petite fille de deux jours. Selon elle, Allia était morte après une "chute dans l'escalier", mais les constatations légales invalidaient cette thèse, les lésions sur le crâne du nouveau-né n'étant pas compatibles avec la version de la mère.

Le second bébé, dont elle avait accouché seule un soir sur son canapé, après un déni de grossesse, était mort d'asphyxie, à priori car Aurélie S. n'avait pas coupé le cordon ombilical.

Dans les deux cas, les bébés étaient bien nés vivants et à terme, selon les médecins légistes.

Dans d'autres affaires similaires, le verdict avait pu être allégé par la reconnaissance de l'altération du discernement des accusées.

Ce fut notamment le cas dans la plus lourde affaire française d'infanticide: Dominique Cottrez, accusée d'avoir tué huit nouveau-nés dont les corps avaient été découverts en 2010. Elle avait été condamnée à neuf ans de prison, le jury reconnaissant une altération du discernement.

Un an plus tôt, en 2009, Véronique Courjault, mère de deux garçons, avait été condamnée à huit ans de réclusion pour le meurtre de trois nouveau-nés, dont deux avaient été retrouvés congelés en Corée du Sud, où elle était expatriée avec son mari.