Violences sexuelles : trois femmes accusent des hommes du programme TV version Royaume-Uni “Mariés au premier regard” selon la BBC

Le média public anglais a révélé que trois femmes accusent leur compagnon de violences sexuelles dans le cadre de ce programme diffusé sur la chaîne Channel 4. Deux d’entre elles parlent de viols, une autre d’une pratique sexuelle non consentie. La chaîne a retiré les épisodes du programme, et doit lancer une enquête externe sur les faits.

“Tu ne peux pas dire non, tu es ma femme !” Ce seraient les propos tenus par le compagnon d’une des participantes du programme “Married at First Sight UK” (la version anglaise de l’émission “Mariés au premier regard”, ndlr).

La participante, renommée “Lizzie” dans une enquête de la BBC , confie avoir été victime d’un viol, puis d’en avoir parlé à la production de ce programme dans lequel les candidats découvrent l’identité de leur “bien aimé” au moment du mariage. “Il m’a dit que si je racontais ce qui s’était passé, il demanderait à quelqu’un de me jeter de l’acide au visage”, a déclaré Lizzie dans le cadre du programme d’investigation Panorama de la BBC. Elle va intenter une action en justice contre la société de production.

“Il est monté sur moi”

Lizzie n’est pas seule dans cette situation. La BBC révèle que deux autres femmes ont été victimes de violences sexuelles dans ce programme de Channel 4. Dans le deuxième témoignage, Chloé (anonymisée) raconte que si elle a eu des relations avec le mari, celui-ci n’a pas toujours respecté son consentement.

Elle évoque la fois où “il est monté sur moi, a bougé ma jambe... À ce moment-là, j'avais vraiment abandonné et je ne voulais tout simplement pas qu'il soit en colère contre moi quand les caméras arriveraient" indique-t-elle. Quand il s’est rendu compte qu’il n’avait pas respecté son consentement, le compagnon se serait énervé contre elle. “Il s’est mis très en colère et a dit : ‘Tu aurais dû crier et hurler. Tu aurais dû me repousser’”, a-t-elle ajouté auprès de la BBC. Les avocats du candidat réfutent les associations, d’après le programme d’investigation anglais.

Le troisième cas concerne des faits de pratiques sexuelles non consenties. La candidate de la saison 2023 Shona Manderson, témoigne à visage découvert. Elle évoque que son conjoint n’a pas respecté un accord mutuel et “avoir éjaculé en [elle]”. “J’étais choquée, j’étais confuse, nous avions dit que nous ne ferions pas ça”, a-t-elle déclaré à la BBC. Après ces faits, elle confie en avoir parlé à la production du programme, qui l’a accompagnée pour prendre la pilule du lendemain.

Les avocats du candidat, Bradley Skelly, nient ces faits selon la BBC. Ils assurent que l’homme avait “utilisé un préservatif” et en avoir fait par ailleurs part à la production. Les avocats de la société de production assurent à la BBC que “l’entreprise avait pris des mesures appropriées pour protéger le bien-être de Shona.”

Enquête externe diligentée par Channel 4

Lundi 18 mai 2026, Channel 4, diffuseur du programme, a assuré le retrait de tous les épisodes et contenus liés à Married at First Sight UK de ses plateformes de diffusion et de ses réseaux sociaux. Dans un article et une vidéo sur ses réseaux sociaux, la BBC rapporte également les explications de la chaîne Channel 4.

Priya Dogra, directrice générale de Channel 4, atteste avoir pris des mesures "rapides et appropriées" en interne lorsqu'elle a eu connaissance de ces incidents.

Elle souligne qu’une enquête externe a été diligentée. Priya Dogra a également déclaré être “profondément désolée” à la suite des accusations de viol formulées par des membres du casting de Married at First Sight UK, ajoutant que la détresse des femmes était “évidente”.