Dans le Pas-de-Calais, un éducateur mis en examen pour viol sur un mineur

Un éducateur employé par la ville de Calais a été mis en examen pour viol sur mineur après des faits présumés commis dans un cadre privé sur un garçon de huit ans, a déclaré vendredi à l'AFP le parquet de Boulogne-sur-Mer.

Le prévenu, âgé d'une cinquantaine d'années, est depuis en détention provisoire, a-t-elle ajouté, confirmant des informations de Nord Littoral.

Les faits auraient été commis "dans le cadre privé", et la période de prévention de l'information judiciaire, qui vise à éclaircir les circonstances entourant ces faits présumés couvre "plusieurs mois", entre fin 2025 et début 2026, a détaillé Mme Gressier.

Selon la mairie de Calais, "les faits incriminés se seraient produits dans un cadre extérieur" au programme de réussite éducative, plus précisément "au domicile de la personne mise en cause et absolument pas dans un cadre lié à la ville de Calais".

D'après Nord Littoral, l'éducateur aurait rencontré l'enfant et sa mère dans le cadre du PRE, serait devenu proche de la famille et aurait par la suite commencé à garder le garçon chez lui.

Le PRE de la ville de Calais, mis en place depuis 2006 et soutenu par l'Etat, vise à aider les enfants de 2 à 16 ans de certains quartiers prioritaires, en leur proposant diverses activités.

La mairie a ajouté auprès de l'AFP que ces faits ne remettent "pas en cause la qualité de l'équipe qui est vraiment affectée par cette situation", ajoutant se tenir "extrêmement vigilante sur le sérieux des personnes" recrutées.

D'autres affaires visant des personnes travaillant avec des enfants ont été révélées ces derniers mois, générant de nombreuses inquiétudes. A Paris, un vaste scandale de violences dans le périscolaire a déjà entraîné l'ouverture de trois informations judiciaires tandis que cinq procès ont été audiencés.

Quelque 4.800 personnes ont été écartées des secteurs de la Protection de l'enfance et de l'accueil du jeune enfant par la généralisation en octobre 2025 du système de vérification des antécédents judiciaires, a indiqué mi-avril la haute-commissaire à l'Enfance, Sarah El Haïry.