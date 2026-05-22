Les 10 infos à ne pas louper ce vendredi 22 mai

Voici l’essentiel de l’actualité à retenir aujourd'hui.

1.Gabriel Attal devrait officialiser sa candidature à l’élection présidentielle ce vendredi lors d’un déplacement dans l’Aveyron

Gabriel Attal devrait officialiser sa candidature à l’élection présidentielle lors d’un déplacement vendredi et samedi dans l’Aveyron. L’ancien Premier ministre entame ainsi une tournée politique destinée à renforcer sa stature nationale et à s’imposer comme figure centrale du camp macroniste face à Édouard Philippe. Au programme : une visite de Rodez vendredi, aux côtés du député Renaissance Stéphane Mazars, puis un déplacement samedi dans l’Aubrac à l’occasion du week-end de transhumance des troupeaux.

2.Périscolaire: trois personnes présentées à un juge, une vingtaine d'enfants victimes

Deux hommes et une femme, animateurs périscolaires âgés de 30 à 51 ans, seront présentés vendredi à un juge à Paris dans le cadre d’une enquête pour des " gestes à caractère sexuel" présumés sur une vingtaine d’enfants scolarisés dans trois établissements du VIIe arrondissement. L’enquête, ouverte après des signalements concernant les écoles Saint-Dominique, Rapp et La Rochefoucauld, avait conduit mercredi au placement en garde à vue de 16 personnes, a indiqué le parquet de Paris jeudi soir.

3.Moyen-Orient: le gouvernement amplifie les aides sans détailler les économies à venir

Le gouvernement de Sébastien Lecornu a annoncé jeudi un nouveau plan de soutien de 710 millions d’euros pour faire face à la hausse des prix des carburants. Présentées comme des mesures d’urgence appelées à durer, ces aides prolongent les dispositifs déjà en place pour les agriculteurs, les transporteurs, la pêche ou le BTP jusqu’à l’été. Les salariés gros rouleurs, les aides à domicile et les fonctionnaires bénéficieront également d’un renforcement des indemnisations, avec notamment le doublement de l’aide carburant, portée de 50 à 100 euros. Le gouvernement n’a toutefois pas détaillé les économies prévues pour financer ces mesures sans aggraver le déficit public.

4.Iran : Washington mise sur la diplomatie pour éviter une reprise du conflit

Les États-Unis ont affiché jeudi leur espoir de voir les efforts diplomatiques aboutir à un accord visant à mettre fin à la guerre contre l’Iran. Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a notamment salué la visite attendue à Téhéran d’un médiateur pakistanais, estimant qu’elle pourrait faire "avancer les choses". En déplacement vers une réunion de l’Otan en Suède, le secrétaire d’État a également évoqué des progrès dans les discussions en cours. La veille, Donald Trump avait toutefois jugé la situation "sur le fil", entre perspective d’accord et reprise des hostilités.

5.Otan: les Européens sondent les Américains après la colère de Trump

Les pays européens de l'Otan vont prendre vendredi en Suède le pouls de leur allié américain sur l'ampleur du retrait de troupes qu'il envisage en Europe, après la volée de bois vert infligée par Donald Trump au début de la guerre au Moyen-Orient.L'un des enjeux de cette réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Otan à Helsingborg, "c’est de savoir si on sort du moment punition ou pas", marqué notamment par l'annonce d'une réduction des troupes américaines an Allemagne, résume un diplomate européen à Bruxelles.

6.Macron débloque un milliard d’euros supplémentaire pour accélérer le plan quantique français

Emmanuel Macron va annoncer vendredi une enveloppe supplémentaire d'un milliard d'euros pour le plan quantique du gouvernement, issus du programme d'investissements France 2030, face à "l'accélération" des Etats-Unis et de la Chine dans ces technologies critiques, a fait savoir l'Elysée.

7.Violences à Paris après des incidents liés à des supporters niçois : 65 interpellations et six blessés

Soixante-cinq personnes ont été interpellées et placées en garde à vue après des incidents jeudi soir à Paris impliquant des supporters de l'OGC Nice, qui ont également fait six blessés, dont un grièvement, a indiqué vendredi la préfecture de police à l'AFP.

8.Livret A : les Français retirent encore leur épargne face à des placements plus rentables

Les Français ont continué de piocher dans leurs Livrets A en avril, lui préférant d'autres produits d'épargne plus rémunérateurs, si bien que l'encours a reculé de 1,28 milliard d'euros, soit le quatrième mois consécutif de baisse, annonce vendredi la Caisse des dépôts (CDC).

9.Des militants de la Flottille pour Gaza expulsés d’Israël arrivent à Istanbul après une polémique internationale

Des militants propalestiniens de la "Flottille pour Gaza" expulsés d'Israël sont arrivés jeudi à l'aéroport international d'Istanbul à bord d'un premier avion, au lendemain du tollé international provoqué par une vidéo les montrant se faire humilier en détention.

10.Mondial-2026 : la Suisse favorite d’un groupe B ambitieux avec le Canada et la Bosnie

Football : en habituée des compétitions internationales, la Suisse s'avance comme la favorite du groupe B au Mondial-2026 malgré un parcours de qualification mitigé, tandis que le Canada, un des pays hôtes, et la Bosnie-Herzégovine rêvent d'un premier parcours au-delà des poules.