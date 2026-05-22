France
Justice & Faits divers

Les enfants français retrouvés seuls placés en famille d'accueil au Portugal

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Les deux garçons français âgés de quatre et cinq ans retrouvés seuls au bord d'une route ont été placés au sein d'une famille d'accueil au Portugal en attendant de pouvoir rentrer en France, a annoncé vendredi le tribunal de Setubal.
Brut.avec AFP
Publié le
22
/
05
/
2026
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Le père avait signalé leur disparition le 11 mai depuis Colmar, dans l’est de la France. Leur mère, une Française de 41 ans, était activement recherchée avant d’être arrêtée jeudi à Fatima avec son compagnon de 55 ans. Selon les autorités portugaises, le couple est soupçonné de maltraitance, de mise en danger et d’abandon d’enfants.

Les deux suspects auraient passé plusieurs heures à une terrasse de Fatima, célèbre ville de pèlerinage catholique, avant qu’une habitante, intriguée par leur comportement, ne prévienne la police. Ils pourraient être entendus dès vendredi par un juge d’instruction à Setubal.

Les enfants avaient été retrouvés en pleurs sur une route du sud du Portugal par un automobiliste, qui les avait recueillis avant l’arrivée des secours. D’après un témoignage relayé à l’AFP, la mère et son compagnon leur auraient bandé les yeux en leur faisant croire à un jeu avant de les abandonner pour prendre la fuite.

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