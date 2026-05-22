Hantavirus: un nouveau cas confirmé chez un membre d'équipage rapatrié aux Pays-Bas

Un membre d'équipage du navire de croisière Hondius, qui avait débarqué à Tenerife en Espagne et avait été rapatrié aux Pays-Bas, a été confirmé comme nouveau cas d'hantavirus, a annoncé le chef de l'OMS vendredi.

Un nouveau cas détecté aux Pays-Bas

"Les Pays-Bas ont confirmé aujourd'hui un nouveau cas chez un membre d'équipage qui a débarqué à Tenerife, a été rapatrié aux Pays-Bas et se trouve depuis en quarantaine", a déclaré le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Il y a désormais au total 12 cas suspects et confirmés, dont trois décès.

Il a ajouté qu'aucun nouveau décès n'avait été signalé depuis le 2 mai, date à laquelle l'épidémie avait été signalée pour la première fois à l'OMS.

"Nous continuons d'exhorter les pays touchés à surveiller attentivement tous les passagers et les membres d'équipage pendant le reste de la période de quarantaine", a indiqué M. Tedros.

Il a spécifié que plus de 600 contacts continuaient d'être suivis dans 30 pays, et qu'un "petit nombre de contacts à haut risque" n'avaient pas encore été retrouvés.

Parti d'Ushuaïa en Argentine le 1er avril, le navire de croisière MV Hondius, qui a suscité une inquiétude mondiale en raison d'un foyer d'hantavirus à son bord, a achevé le 18 mai son voyage dans le port néerlandais de Rotterdam, où le reste de son équipage a été placé en quarantaine.

L'hantavirus est un virus rare pour lequel il n'existe ni vaccin ni traitement spécifique. Selon l'OMS, la contagion humaine nécessite un contact très proche.

Ce virus des Andes, seul hantavirus transmissible entre humains, a cependant une période d'incubation de plusieurs semaines, ce qui signifie que d'autres cas parmi les occupants du navire pourraient apparaître à l'avenir, selon l'OMS.

Plus de 120 passagers ont déjà débarqué aux Canaries le 10 mai, puis ont été rapatriés dans leur pays ou évacués vers les Pays-Bas, pays dont le Hondius bat pavillon.