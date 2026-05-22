Foot: l'entraîneur espagnol Alvaro Arbeloa confirme son départ du Real Madrid

L'entraîneur espagnol du Real Madrid Alvaro Arbeloa, arrivé en janvier pour remplacer Xabi Alonso, a confirmé vendredi qu'il quitterait son poste après le dernier match de la saison contre l'Athletic Bilbao samedi en Liga.

Arbeloa, clap de fin au Real ?

À la veille de son dernier match de la saison, Alvaro Arbeloa a laissé planer le doute sur son avenir au Real Madrid : « J’espère que ce ne sera qu’un au revoir ». Propulsé entraîneur intérimaire après le départ de Xabi Alonso en janvier, l’ancien défenseur madrilène n’a pas réussi à éviter une saison blanche, marquée par une élimination surprise en Coupe du Roi et plusieurs revers en Liga face à Getafe, Osasuna ou Majorque. Malgré un beau parcours européen stoppé en quarts de finale par le Bayern Munich, le technicien de 43 ans reconnaît ses limites mais se dit « meilleur entraîneur » après ces quatre mois intenses. Quant à une possible collaboration avec José Mourinho, annoncé de retour à Madrid, Arbeloa estime ne pas avoir sa place dans le staff du Portugais.