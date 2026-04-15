Évasion de Mohamed Amra : quatre nouveaux suspects en garde à vue

Quatre hommes suspectés d'être liés à l'évasion meurtrière du narcotrafiquant Mohamed Amra ont été interpellés et sont actuellement en garde à vue, a appris l'AFP mercredi de source proche de l'enquête, confirmant une information de RTL.

Une quarantaine de personnes, 47 selon le décompte de l'AFP, sont actuellement mises en examen dans ce dossier.

Mohamed Amra, surnommé "la Mouche" et âgé désormais de 32 ans, s'était évadé le 14 mai 2024 à la faveur de l'attaque sanglante, au péage d'Incarville (Eure), du fourgon pénitentiaire dans lequel il se trouvait.

Lors de ce véritable guet-apens, qui avait suscité une vive émotion, deux agents pénitentiaires ont été abattus et trois grièvement blessés.

La cavale du narcotrafiquant avait pris fin le 22 février 2025 à Bucarest.

"Petits profils"

Cette affaire tentaculaire, que le nouveau parquet anticriminalité organisée (Pnaco) a récupérée, a mobilisé depuis le début des moyens exceptionnels pour interpeller les suspects, dont certains étaient en fuite à l'étranger, notamment au Maroc.

D'après RTL, les quatre nouveaux suspects ont été interpellés et placés en garde à vue lundi et mardi par les enquêteurs de l'Office central de lutte contre la criminalité organisée (Oclco) et la police judiciaire de Rouen.

D'après une source proche de l'enquête citée par RTL, il s'agit de "petits profils, notamment impliqués dans la possible fourniture de téléphones aux principaux membres du commando". "Certains sont présumés proche de la BMF, la Black Manjak Family", affirme encore la radio.

La "Black Manjak Family" est une organisation criminelle basée en Normandie et spécialisée dans les stupéfiants.

Rouen est la ville d'origine de Mohamed Amra, qui est actuellement incarcéré au quartier de haute sécurité de la prison de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais).