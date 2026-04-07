L'eurodéputée Rima Hassan en garde à vue pour "apologie du terrorisme"

L'eurodéputée franco-palestinienne Rima Hassan a été placée jeudi en garde à vue pour "apologie du terrorisme", a-t-on appris auprès de son entourage, confirmant une information du Parisien.

"Elle a été convoquée sous le régime de la garde à vue, ce qui est hallucinant étant donné qu’elle s'est toujours rendue à toutes ses convocations", a réagi auprès de l'AFP une source au sein de La France insoumise.

Selon Le Parisien, Rima Hassan a été placée en garde à vue dans le cadre d'une enquête autour d'un tweet qui aurait fait référence à l'un des auteurs d'un attentat lancé contre l'aéroport de Tel-Aviv en 1972, Kōzō Okamoto.

Ce message a depuis été supprimé, selon le quotidien.

"C'est un nouveau cap franchi dans le harcèlement judiciaire visant à faire taire les voix qui défendent les droits du peuple palestinien"

"C'est un nouveau cap franchi dans le harcèlement judiciaire visant à faire taire les voix qui défendent les droits du peuple palestinien", a déclaré l'entourage de Rima Hassan.

Fin mars, le député Rassemblement national Matthias Renault avait fait savoir qu'il avait effectué un signalement auprès de la procureure de la République de Paris, concernant un message de l'eurodéputée, qui faisait référence à Kōzō Okamoto, ancien membre de l'Armée rouge japonaise.

Rima Hassan, juriste franco-palestinienne de 33 ans, est ciblée depuis fin 2023 par une enquête judiciaire en France pour apologie du terrorisme, après avoir tenu des propos considérés comme une marque de soutien au mouvement islamiste Hamas, dans la foulée de l'attaque du 7-Octobre perpétrée par celui-ci.