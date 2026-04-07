La mairie de Paris perquisitionnée ce mardi dans le cadre de l'attribution d'un contrat de 1,5 million d'euros

La mairie de Paris a été perquisitionnée mardi dans le cadre d'une enquête ouverte pour des soupçons sur la légalité de l'attribution du marché public de la cérémonie de commémoration des 10 ans des attentats du 13 novembre 2015, a appris l'AFP de source proche du dossier, confirmant une information du Canard enchaîné.

La mairie de Paris a été perquisitionnée mardi dans le cadre d'une enquête ouverte pour des soupçons sur la légalité de l'attribution du marché public de la cérémonie de commémoration des 10 ans des attentats du 13 novembre 2015, a appris l'AFP de source proche du dossier, confirmant une information du Canard enchaîné.

Le parquet national financier, qui a confié les investigations à la section de recherches de la gendarmerie de Paris, cherche à savoir si le marché public de cette cérémonie a été attribué dans le respect du droit à la société TRE Conseil, a-t-on ajouté de même source. Ce marché représente 1,5 million d'euros, selon Le Canard enchaîné.

L'organisation de la commémoration en novembre dernier des attentats du 13-Novembre, les pires qu'ait connus la France et qui ont fait 132 morts, avait été confiée à la société de Thierry Reboul, qui lui-même avait dirigé les cérémonies des Jeux olympiques de Paris.

Cette perquisition à l'Hôtel de ville de Paris s'est déroulée deux jours après l'installation du nouveau maire, Emmanuel Grégoire, qui a succédé à Anne Hidalgo.