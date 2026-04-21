Possible féminicide près de Nantes: les recherches se poursuivent pour retrouver une jeune femme

Les recherches se poursuivent mardi en Loire-Atlantique pour tenter de retrouver une mère de famille de 31 ans, Manon Relandeau, qui n'a pas donné signe de vie depuis la fin mars et pourrait selon le parquet avoir été tuée.

Son bébé de 15 mois a également disparu, a indiqué le parquet de Nantes, qui a ouvert une enquête pour meurtre et enlèvement.

Les investigations "convergent vers l'hypothèse d'un meurtre de la jeune femme", selon la même source. Son conjoint, âgé de 41 ans et père de la petite fille, a pris l'avion le 2 avril avec l'enfant, au départ de Nantes et à destination de l'Algérie, selon le parquet.

Des plongeurs étaient déployés mardi matin dans les environs de Saint-Etienne-de-Montluc, où résidait le couple, a expliqué la gendarmerie.

Importante mobilisation

Une rubalise jaune marquée "zone interdite" barrait l'accès à la ferme que gérait la jeune femme depuis plusieurs années en lisière de la commune, a constaté une journaliste de l'AFP. Une voiture de gendarmerie était garée quelques mètres derrière.

Plusieurs dizaines de militaires ont été mobilisés depuis le début du mois d'avril pour rechercher la mère de famille.

Des recherches par drone et hélicoptère ont été engagées, deux équipes cynophiles et la brigade fluviale mobilisées, et une cellule nationale d'enquête dirigée par la section de recherches de Nantes a été spécifiquement créée.

Sur la porte de la maison du couple, située dans un quartier pavillonnaire, un scellé a été posé.

"On les voyait entrer, sortir, mais on ne les connaissait pas vraiment, ils avaient emménagé il y a quelques mois seulement", a expliqué à l'AFP la voisine d'en face, retraitée qui n'a pas souhaité donner son nom.

Des proches de la jeune femme avaient donné l'alerte le 3 avril, inquiets de ne pas avoir eu de nouvelles d'elle et de son bébé depuis plusieurs jours, selon le procureur de la République de Nantes, Antoine Leroy.

Les enquêteurs ont par la suite établi que le conjoint avait quitté la France avec l'enfant.

Après avoir quitté le territoire français, le conjoint de la jeune femme a "contacté quelques personnes par téléphone", a expliqué mardi le parquet, sans donner plus de détails.