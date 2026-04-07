Rima Hassan affirme qu'elle ne détenait que du CBD, une substance légale, lors de sa garde à vue

L'eurodéputée Rima Hassan affirme sur X que "toutes les informations" faisant référence à "la détention de drogues" durant sa garde à vue jeudi "sont fausses" et relayées pour lui "nuire", assurant qu'elle n'avait sur elle que du CBD, une substance légale tirée du cannabis.

Rima Hassan avait été placée en garde à vue pour des accusations d'"apologie du terrorisme" puis est ressortie libre en fin de soirée, avant un procès le 7 juillet. Elle a de nouveau été convoquée vendredi matin au siège de la police judiciaire pour une autre affaire.

Le parquet avait affirmé avoir retrouvé dans ses effets personnels des "matières s'apparentant d'une part à du CBD", "et d'autre part à de la 3MMC", une drogue de synthèse.

"J’avais sur moi du CBD hier en me rendant à ma garde à vue utilisé à des fins médicales", explique l'eurodéputée.

"Sur les 2 CBD que j’avais, l'un a été testé conforme à ce qui se vend légalement, et le deuxième selon les enquêteurs contenait des traces de drogue de synthèse qui aurait été ajoutée à la résine de CBD", précise-elle, indiquant avoir fait savoir où elle avait acheté "légalement ce CBD".

"Des vérifications sont simplement en cours sur l'origine de ce CBD pour corroborer mes déclarations", a-t-elle ajouté.

Elle explique avoir effectué un test urinaire qui a confirmé "la seule présence de faible trace de THC dû à la consommation du CBD, ce qui a été confirmé par le médecin".

"Toutes les informations qui font référence à la détention de drogues sont fausses et ont été sciemment relayées dans le seul but de me nuire dans le cadre des procédures dont je fais l’objet et je me réserve la possibilité d’engager des poursuites en ce sens", prévient-elle encore.

Manuel Bompard, coordinateur national de La France insoumise, avait déjà assuré vendredi matin que l'eurodéputée n'avait "aucune drogue sur elle" durant sa garde à vue jeudi, dénonçant des "informations mensongères" utilisées pour la "salir".