France
Justice & Faits divers

Un homme tue un de ses enfants et se suicide

Gerard Bottino / SOPA Images / LightRocket via Getty Images
La police est intervenue sur place, où elle a constaté le décès d'un enfant de huit ans et d'un homme de 36 ans dans la nuit de samedi à dimanche en Meurthe-et-Moselle.
Brut. avec AFP
Publié le
10
/
05
/
2026
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Un père de famille a tiré sur ses deux fils, tuant l'un et blessant l'autre grièvement, dans la nuit de samedi à dimanche à Blénod-lès-Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle), avant de mettre fin à ses jours, a-t-on appris de sources proches de l'enquête.

Un adolescent de 16 ans, grièvement blessé, a été transporté à l'hôpital, a indiqué une source policière à l'AFP.

Contacté par l'AFP, le parquet de Nancy n'a pas réagi dans l'immédiat. La mairie de la ville a décliné tout commentaire.

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