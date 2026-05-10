Poutine assure que la guerre en Ukraine "touche à sa fin"

Le président russe Vladimir Poutine a assuré samedi que la guerre en Ukraine "touchait à sa fin", fustigeant les pays occidentaux pour leur soutien à Kiev.

"Ils ont commencé à intensifier la confrontation avec la Russie, qui se poursuit encore aujourd’hui. Je pense que cela touche à sa fin, mais la situation reste grave", a-t-il répondu à une question visant à savoir si l’aide occidentale à l’Ukraine allait trop loin.

Le président Vladimir Poutine a assuré samedi que la Russie n'avait toujours pas reçu de proposition de la part de l'Ukraine concernant l'échange de prisonniers annoncé vendredi par le président américain Donald Trump.

Accusations mutuelles de violer le cessez-le-feu temporaire

"Nous comptons sur la partie ukrainienne pour répondre à la proposition faite par le président des États-Unis. Malheureusement, nous n'avons toujours reçu aucune proposition à ce jour", a affirmé M. Poutine aux journalistes.

La Russie et l'Ukraine se sont accusées mutuellement samedi de violer le cessez-le-feu temporaire, Vladimir Poutine assurant n'avoir toujours pas reçu de proposition de l'Ukraine sur l'échange de prisonniers annoncé par le président américain Donald Trump.