Un père jugé pour le meurtre de ses trois filles

Les corps sans vie des enfants avaient été retrouvés sous des couvertures, à son domicile: un père de 44 ans est jugé depuis mercredi par la cour d'assises du Val-de-Marne pour le meurtre de ses trois filles de 4, 10 et 11 ans en novembre 2023 à Alfortville.

Durant ses interrogatoires, Youness E., qui s'était rendu le lendemain des faits et qui avait déjà été condamné pour violences conjugales et envers une de ses enfants, "revenait en boucle sur le fait qu'un autre homme puisse élever ses filles", a résumé un policier ayant participé à l'enquête devant la cour.

L'accusé s'était présenté dans un commissariat à Dieppe (Seine-Maritime) un dimanche de novembre 2023 et avait affirmé avoir tué ses trois enfants dans la nuit.

Selon ses propos durant l'enquête, il avait voulu se suicider après ses actions mais n'avait pas réussi à sauter du haut d'un viaduc, et s'était ensuite rendu à Dieppe, sur la côte où il avait de bons souvenirs de vacances familiales, pour se rendre.

A son domicile, les policiers ont découvert les trois enfants, mortes, vêtues de leurs pyjamas, sous des couvertures. Les deux aînées ont été violemment frappées à l'arme blanche.

Très vite, en garde à vue, Youness E. a détaillé ses actions dans un récit conforme aux observations des enquêteurs.

"C'était ma préférée"

Alors que son ex-compagne a entamé une procédure de divorce, l'accusé, qui a la garde des filles pour le week-end, introduit le samedi soir des somnifères et des antidépressants dans leur repas acheté dans un fast-food.

Les trois fillettes s'endorment dans le même lit de son appartement.

Dans la nuit, il emmène la plus jeune enfant dans le salon et l'étouffe à l'aide d'un oreiller.

Il tente de faire de même avec les deux plus âgées, mais les enfants se débattent et il les poignarde à l'aide d'un couteau de cuisine de 41 centimètres.

Pendant sa garde à vue, Youness E. a déclaré avoir attendu de longues heures après avoir tué son aînée et avant de s'en prendre à la cadette, sa "préférée".

Selon un médecin légiste qui avait examiné les corps sur place, l'agonie de la plus jeune, étouffée, a potentiellement duré des heures.

Devant la cour d'assises, une enquêtrice a souligné la violence de la scène et commenté les photos des corps. "On peut voir que les côtes ont été tranchées, sectionnées", affirme-t-elle alors que le cadavre de l'aînée, âgée de 11 ans, est montré sur les écrans du tribunal.

"Elle s'en remettra"

La mère des enfants, vêtue de blanc, étouffe ses pleurs dans un mouchoir et cherche le regard de son ex-époux.

Ce dernier, la tête rentrée dans ses épaules et la tête baissée, est la seule personne de la salle à ne pas regarder les photos. De même, quand son frère et sa soeur témoignent à la barre, il garde le regard fixé sur ses genoux.

"Je ne voulais pas de mal à ma femme, elle s'en remettra", avait-il déclaré lors de sa garde à vue, une phrase qu'il dit désormais ne pas avoir prononcée dans son souvenir.

Si Youness E. a reconnu les meurtres de ses filles, il a continué au long de l'enquête de nier les violences sur ses enfants avant la nuit où il les a tuées et assure que celles visant sa femme étaient mutuelles.

Pourtant, en2021 , il a été condamné à 18 mois de prison dont un an avec sursis pour violence envers son épouse et une de ses filles, la cadette, après une plainte de son épouse en 2021.

A l'époque, des voisins avaient appelé les secours après avoir entendu des cris provenant de leur domicile.

La femme avait dénoncé des violences qui avaient débuté dès la naissance de leur premier enfant.

"J'ai jamais été violent avec mes filles", a-t-il à nouveau assuré à la fin de la première journée de son procès.

"Vous n'avez pas fait appel de cette décision" de justice, a souligné l'avocate de la mère des enfants, Me Patricia Cohn.

Le verdict est attendu vendredi.