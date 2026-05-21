McDonald's France victime d'une fuite de données, des comptes fidélité débités

McDonald's France a "pris des mesures correctives" après avoir été victime d'une fuite de données grâce à laquelle des comptes fidélité de clients ont été débités à leur insu.

C'est une information du média 01net, confirmée par l'AFP. Selon le spécialiste de l'actualité tech, "des dizaines de clients de McDonald's France ont récemment été victimes de ce qui ressemble à une usurpation de leur compte fidélité" et les points fidélités de clients ont été utilisés à leur insu. Les fraudeurs utilisant les points fidélité bénéficient ainsi de réductions sur leurs commandes.

"Les mesures correctives mises en place ont permis de contenir l'incident", a déclaré McDonald's France à l'AFP sans préciser le nombre de comptes concernés ni les dates de ces fuites de données.

Mesures de réinitialisation des comptes clients lancée semaine dernière

"Deux de nos partenaires ont récemment détecté des tentatives d'accès à des informations clients au sein de notre programme de fidélité. Dès la découverte de ces tentatives, nos partenaires ont immédiatement pris des mesures et sécurisé l'environnement. Aucune donnée sensible ou financière n'a été consultée", ajoute le groupe de restauration rapide.

"Par mesure de précaution", McDonald's France a "lancé une procédure de réinitialisation des identifiants des comptes clients" en fin de semaine dernière.

Par ailleurs, une assistance en ligne est disponible à tout moment sur l'application et le site web de l'entreprise sur toutes les questions relatives aux points de fidélité.