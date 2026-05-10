Deux clubs de foot appellent à l'apaisement après l'agression d'un enfant lors d'un tournoi

Deux clubs de football amateur des Hauts-de-France appellent dimanche à l'apaisement après l'agression vendredi d'un joueur de 9 ans à l'issue d'un match opposant deux de leurs équipes, qui a déclenché de nombreux commentaires haineux, injurieux ou racistes en ligne.

L'AS Auchy-les-Mines avait déploré vendredi qu'après la finale d'un tournoi U10-U11 dans le Pas-de-Calais, cinq enfants de l'équipe adverse de l'AFC Creil s'en étaient "violemment pris" à l'un de ses joueurs, Mattheo, décrivant un "balayage", une "mise au sol", et des "coups de pied à la tête et au corps".

Le jeune joueur de l'AS Auchy-les-Mines avait dû être évacué sur un brancard et hospitalisé pour passer des examens. Dans une courte vidéo diffusée samedi par son club, l'enfant, qui paraissait rétabli, a remercié en souriant tous ceux qui lui ont adressé des messages de soutien.

Son club compte saisir la Ligue de football des Hauts-de-France pour "sanctionner les responsables", a déclaré dimanche à l'AFP son président Julien Borie.

L'AFC Creil s'excuse et annonce une enquête interne

L'AFC Creil a fini par réagir dimanche dans un communiqué sur Facebook, s'excusant envers Mattheo, sa famille et son club et condamnant "sans réserve toute forme de violence, qu'elle soit physique, verbale ou comportementale, sur et autour des terrains de football".

Le club de l'Oise a aussi annoncé une enquête interne et promis de prendre "toutes les mesures disciplinaires nécessaires".

"Nous souhaitons également dénoncer avec fermeté les nombreux propos haineux, injurieux et à caractère raciste" qui ont déferlé sur les réseaux sociaux par rapport à cet incident, a poursuivi l'AFC Creil, l'une des villes conquises par LFI lors des municipales de mars.

Une "récupération politique" de l'affaire

Le club d'Auchy-les-Mines s'est joint dimanche à l'AFC Creil pour "dénoncer la vague de haine et de racisme subi" par ce club sur les réseaux sociaux depuis la médiatisation de l'affaire, dont il a aussi déploré sur Facebook "la récupération politique".

Plusieurs personnalités politiques, notamment d'extrême droite, ont en effet réagi à cette agression, dont Marine Le Pen: "L'ultra-violence touche désormais des compétitions réservées à des enfants", s'est indignée dimanche sur X la cheffe de file du RN et députée du Pas-de-Calais.