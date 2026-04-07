Incendie de Crans-Montana : report d'une audition de Jacques Moretti pour raisons médicales

État "dépressif" et "confusionnel" : l'audition prévue le 7 avril de Jacques Moretti, copropriétaire du bar incendié la nuit du Nouvel An dans la station suisse de Crans-Montana, a été reportée par le ministère public après le dépôt de certificats médicaux par ses avocats.

"Au vu des certificats médicaux déposés en cause, la séance du 7 avril 2026 à 9h00 prévue pour l'audition de Jacques Moretti est reportée sine die", a indiqué la procureure générale du canton du Valais (ouest de la Suisse) Béatrice Pilloud dans un message adressé aux parties, dont l'AFP a obtenu une copie.

Ce report, révélé par le journal italophone suisse Corriere del Ticino, est consécutif selon la Radio télévision suisse (RTS) à la remise de deux certificats médicaux aux autorités judiciaires.

Dans le premier, daté du 18 mars, le médecin du prévenu écrit que Jacques Moretti présente "un état dépressif réactionnel à la suite du choc post-traumatique survenu après l'incendie du 1er janvier et à son incarcération". Il fait également état d'un "état confusionnel avec plusieurs épisodes d'oublis", a rapporté la RTS.

Le second certificat médical, daté du 31 mars, précise que Jacques Moretti ne dort que trois heures par nuit et qu'il lui est "difficile en l'état de subir des interrogatoires", a ajouté le média suisse.

Jacques Moretti, un Français copropriétaire avec son épouse Jessica du bar le Constellation, est le principal mis en cause dans l'enquête sur l'incendie du bar qui a fait 41 morts et 115 blessés - dont de nombreux étrangers - la nuit de la Saint-Sylvestre.

Les deux gérants ont déjà été entendus à deux reprises depuis l'ouverture de l'enquête pénale les visant et Jacques Moretti avait été placé en détention provisoire le 9 janvier, puis libéré le 23 après le paiement d'une caution de 200.000 francs suisses. Il a ensuite été placé comme son épouse sous "mesures de contrainte".

Plusieurs personnes sous investigation pénale

L'incendie dramatique a été provoqué selon l'enquête par les étincelles de bougies "fontaine" qui ont enflammé une mousse insonorisante au plafond du sous-sol du bar.

L'enquête doit lever le voile sur les circonstances exactes de l'incendie, le respect des normes de sécurité par les propriétaires et les différentes responsabilités, la commune ayant reconnu l'absence de contrôles incendie dans le bar depuis 2019 alors qu'ils doivent être effectués tous les ans.

Outre le couple Moretti, sept autres personnes été été placées sous investigation pénale par le ministère public du Valais.

Parmi eux figurent l'actuel président de la commune, Nicolas Féraud, le responsable du service de sécurité et son prédécesseur, un ancien conseiller communal en charge de la sécurité et d'anciens ou actuels responsables de la sécurité de Crans-Montana.

Faute d'interrogatoire de Jacques Moretti, les auditions reprendront le 8 avril au commissariat central de Sion avec celle d'un ancien responsable du département incendie de la commune.