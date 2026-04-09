L'Union européenne réclame des explications à la Hongrie sur des échanges téléphoniques avec la Russie

La Commission européenne a réclamé jeudi dans les "plus brefs délais" des explications à la Hongrie, après des informations de presse faisant état de conversations téléphoniques avec la Russie au sujet de documents internes de l'Union européenne. Ces informations sont "extrêmement préoccupantes" avec la "possibilité alarmante qu'un gouvernement d'un État membre ait coordonné ses actions avec la Russie (...) contre la sécurité et les intérêts de l'Union européenne", a dénoncé la porte-parole de la Commission Paula Pinho.

La Commission européenne a réclamé jeudi dans les "plus brefs délais" des explications à la Hongrie, après des informations de presse faisant état de conversations téléphoniques avec la Russie au sujet de documents internes de l'Union européenne.

Ces informations sont "extrêmement préoccupantes" avec la "possibilité alarmante qu'un gouvernement d'un État membre ait coordonné ses actions avec la Russie (...) contre la sécurité et les intérêts de l'Union européenne", a dénoncé la porte-parole de la Commission Paula Pinho.

"Il appartient dès lors au gouvernement de l'État membre concerné de s'expliquer dans les plus brefs délais", a-t-elle ajouté, à propos de ces échanges entre le ministre hongrois des Affaires étrangères et son homologue russe.

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