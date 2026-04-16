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La Russie a lancé 659 drones et 44 missiles sur l'Ukraine en 24h, selon Kiev

Reuters
La Russie a lancé 659 drones et 44 missiles en Ukraine en 24 heures, et principalement au cours de la nuit, a annoncé jeudi l'armée de l'air ukrainienne, le dernier bilan faisant état d'au moins 16 morts et 100 blessés.La Russie ne doit bénéficier d'"aucune levée de sanctions", dit Zelensky.
Brut.avec AFP
Publié le
16
/
04
/
2026
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L'armée de l'air ukrainienne dit avoir intercepté 636 de ces drones et 31 de ces missiles. La capitale Kiev, la ville portuaire d'Odessa (sud) et la région de Dnipropetrovsk (centre) ont été particulièrement touchées.

"La Russie ne doit bénéficier d'aucune levée de sanction internationale"

La Russie ne doit bénéficier d'aucune levée de sanction internationale après les dernières frappes nocturnes sur l'Ukraine, a estimé jeudi le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

"Une nouvelle nuit a prouvé que la Russie ne mérite aucun assouplissement de la politique mondiale ni la levée des sanctions", a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux. Les Etats-Unis avaient suspendu des sanctions sur le pétrole russe stocké en mer, une décision visant à atténuer l'impact de l'envolée des prix du brut provoquée par la guerre au Moyen-Orient. Ils ont annoncé mercredi qu'ils ne prolongeraient pas cet allègement.

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