Trois morts dans une attaque de drones en Russie

La Russie a indiqué dimanche avoir été visée par l'une des attaques ukrainiennes les plus massives en quatre ans d'offensive contre son voisin, disant avoir abattu 556 drones pendant la nuit.

Dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 mai 2026, "les unités de défense anti-aérienne ont intercepté et détruit 556 drones ukrainiens" au-dessus de 14 régions russes ainsi que de la Crimée annexée et des mers Noire et d'Azov, a déclaré le ministère de la Défense sur la messagerie russe Max.

D'importantes frappes de drones ont visé Moscou et sa périphérie dans la nuit de samedi à dimanche, faisant au moins trois morts, ont indiqué les autorités locales moins d'une semaine après la fin d'une trêve avec l'Ukraine. À Moscou même, une frappe a fait 12 blessés, "surtout des ouvriers" d'un chantier à proximité d'une raffinerie, selon le maire.

Les autorités russes n'ont pas précisé l'origine de ces frappes.

Reprises des frappes après une trêve

L'Ukraine et la Russie ont repris dans la nuit de lundi à mardi leurs frappes respectives, après l'expiration d'une trêve de trois jours négociée sous l'égide des Etats-Unis à l'occasion des commémorations en Russie de la fin de la Seconde Guerre mondiale.

L'Ukraine, en riposte aux bombardements quotidiens de l'armée russe depuis plus de quatre ans, frappe régulièrement des cibles en Russie, assurant viser des sites militaires mais aussi énergétiques afin de réduire la possibilité pour Moscou de financer son offensive.

Vendredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé que l'Ukraine était en droit de frapper des sites pétroliers et militaires en Russie, en réponse à l'attaque meurtrière qui avait fait la veille au moins 24 morts à Kiev.