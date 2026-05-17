Une voiture fauche 8 personnes à Modène en Italie, le conducteur interpellé

Un conducteur avec des antécédents psychiatriques a renversé de nombreux piétons samedi à Modène (nord de l'Italie), faisant huit blessés dont quatre graves avant d'être interpellé, selon les autorités, sans que l'on sache encore s'il s'agit ou non d'un attentat.

Une voiture est entrée à grande vitesse dans une rue du centre-ville, pleine de piétons et de cyclistes samedi 16 mai 2026 dans l'après-midi, selon des images de vidéosurveillance diffusée par les médias.

Le conducteur, un jeune Italien d'origine marocaine, a renversé plusieurs passants avant de s'écraser dans une vitrine, percutant de plein fouet une femme, a indiqué la préfète de Modène, Fabrizia Triolo, lors d'une conférence de presse samedi soir.

Il a ensuite tenté de s'enfuir, coursé et rattrapé par quatre passants face auxquels il a sorti un couteau. Il a blessé l'un d'eux avant d'être interpelé. Huit blessés ont été hospitalisés, dont quatre dans un état grave, a précisé la préfète. L'une des blessés graves a dû être amputée des deux jambes.

"Un état de perturbation psychique" en 2022

Le conducteur, né en 1995, diplômé en économie, était inconnu des services de police. Mais il avait traversé en 2022 "un état de perturbation psychique", a indiqué la préfète. "il avait été pris en charge par le centre de santé mentale pour des troubles schizoïdes, mais on avait perdu sa trace après cette première période d’observation au sein d'un centre de soins", a-t-elle précisé.

Le conducteur n'était pas sous l'empire de "substances psychotropes" ce samedi selon la préfète. Son domicile près de Modène a été perquisitionné.

Un acte "extrêmement grave"

"Ce qui s’est passé aujourd’hui à Modène, où un homme a renversé plusieurs piétons puis aurait poignardé un passant, est extrêmement grave", a déclaré sur la plateforme X la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni.

Quanto accaduto oggi a Modena, dove un uomo ha investito diversi pedoni e poi avrebbe accoltellato un passante, è gravissimo.

Esprimo la mia vicinanza alle persone ferite e alle loro famiglie. Rivolgo anche un ringraziamento ai cittadini che con coraggio sono intervenuti per… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 16, 2026

"J’exprime ma proximité aux personnes blessées et à leurs familles", a poursuivi Giorgia Meloni. "J’adresse également mes remerciements aux citoyens qui sont intervenus avec courage pour arrêter le responsable, ainsi qu’aux forces de l’ordre pour leur intervention. (...) J’ai confiance dans le fait que le responsable réponde pleinement de ses actes".

La Première ministre italienne Giorgia Meloni se rendra dimanche au chevet des personnes blessées.