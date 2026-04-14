Turquie : 16 blessés par arme à feu dans un lycée

Seize personnes, dont dix élèves, ont été blessées mardi par des tirs dans un lycée technique de la province de Sanliurfa, dans le sud-est de la Turquie, a annoncé le gouverneur local en précisant que l'auteur des faits s'est suicidé.

"Parmi les 16 blessés figurent 4 enseignants, 10 élèves, un policier et un employé de cantine", a déclaré à la presse le gouverneur, Hasan Sildak, sans préciser la gravité des blessures.

L'assaillant, un ancien élève de l'établissement né en 2007, a retourné l'arme contre lui et est mort, a ajouté le gouverneur depuis la ville de Siverek où l'attaque a eu lieu aux alentours de 09h30.

De nombreux policiers déployés

Des images d'une caméra de surveillance diffusées par des médias turcs montrent le tireur entrer en courant dans l'établissement armé d'un fusil à pompe et faire feu sur un homme situé face à lui.

Sur d'autres images diffusées par les médias locaux, des lycéens fuient en courant leur établissement, devant lequel de nombreux policiers et au moins un blindé ont été déployés ainsi que des ambulances.

"Il a d'abord ouvert le feu au hasard dans la cour, puis à l'intérieur de l'établissement (...) Les élèves criaient", a rapporté un témoin, Gökhan Basaranoglu, cité par l'agence de presse privée IHA.

Ce type d'incidents est relativement rare en Turquie où, selon les estimations d'une fondation locale, des dizaines de millions d'armes à feu sont en circulation, la plupart illégalement.