Le "cauchemar" de la guerre au Soudan "doit cesser", exhorte le chef de l'ONU

La guerre au Soudan est un "cauchemar" qui doit "prendre fin", tout comme "les ingérences extérieures et le flux d'armes qui alimentent" ce conflit, a exhorté le secrétaire général de l'ONU mercredi lors d'une conférence internationale sur le sujet à Berlin.

"un arrêt immédiat des hostilités"

Trois ans après le début du conflit, Antonio Guterres demande aux belligérants, l'armée soudanaise et les paramilitaires, "un arrêt immédiat des hostilités", et à la communauté internationale d'"intensifier (ses) efforts" pour l'aide humanitaire, "encore plus insuffisante" pour l'instant cette année qu'en 2025.

Déjà l'an passé, "moins de 40 % du soutien humanitaire nécessaire a été fourni", a-t-il déploré.

"La pire crise humanitaire au monde"

La pire crise humanitaire au monde, comme l'ONU a qualifié la situation, a arraché quelque 12 millions de Soudanais à leurs foyers et répandu la famine.

Le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, a dit mercredi matin espérer réunir d'ici le soir un montant supérieur à un milliard de dollars parmi la cinquantaine de pays qui ont fait le déplacement dans sa capitale.

1,3 milliard d'euros

La conférence de Berlin a recueilli plus de 1,3 milliard d'euros de promesses d'aide pour le Soudan.