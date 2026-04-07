Sénégal : le président promulgue la loi doublant les peines de prison réprimant l'homosexualité

Bassirou Diomaye Faye, le président sénégalais, a promulgué lundi une loi doublant les peines réprimant les relations homosexuelles, punies désormais de cinq à dix ans de prison, selon le journal officiel diffusé mardi, dans un contexte marqué par une vague d'homophobie dans le pays et une série d'arrestations de personnes pour homosexualité présumée.

La loi prévoit également des sanctions pénales concernant la promotion et le financement de l'homosexualité dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Elle avait été adoptée à une large majorité par l'Assemblée nationale le 11 mars.

Dans la foulée, le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk, avait dénoncé une loi qui "bafoue" les droits humains.

La peine maximale sera prononcée si l'acte a été commis avec un mineur, selon le texte.

Celui-ci prévoit aussi des amendes pouvant aller de 2 à 10 millions de francs CFA (3.048 à 15.244 euros), contre 100.000 à 1,5 million de francs CFA (152 à 2.286 euros) auparavant.

La loi entend toutefois punir toute personne qui se lancerait dans la "dénonciation abusive faite de mauvaise foi" de supposés homosexuels.

Arrestation de 12 hommes en février

Le Sénégal, un pays majoritairement musulman, est agité depuis plusieurs semaines par la question de l'homosexualité, un sujet qui revient régulièrement dans les débats ces dernières années.

Celui-ci est devenu plus brûlant que d'habitude depuis l'arrestation début février de 12 hommes, dont deux célébrités locales, accusées d'"actes contre nature", des termes désignant des relations "entre deux personnes de même sexe".

Depuis, de nouvelles arrestations en série – plusieurs dizaines – sont signalées quotidiennement dans la presse. Certaines des personnes sont en particulier accusées d'avoir volontairement transmis le sida, alimentant des débats virulents sur l'homosexualité.