Maria Corina Machado "ne regrette pas" d'avoir donné son prix Nobel à Donald Trump

La dirigeante de l’opposition vénézuélienne María Corina Machado a assuré samedi lors d'une conférence de presse à Madrid "ne pas regretter" sa décision d'offrir symboliquement son prix Nobel de la paix à Donald Trump, assurant par ailleurs qu’elle coordonnait son retour au Venezuela avec les États-Unis.

"Il y a un leader dans le monde, un chef d’État dans le monde, un seul, qui a mis en danger la vie de citoyens de son pays pour la liberté du Venezuela, et c’est Donald Trump", a répondu Maria Corina Machado quand on lui a demandé si elle n’était pas déçue par les actions des États-Unis depuis qu'ils ont évincé du pouvoir, lors d’une opération militaire, le président Nicolás Maduro, en janvier.

"Et c’est quelque chose dont nous les Vénézuéliens nous nous rappellerons toujours (...) par conséquent, non, je ne le regrette pas", a ajouté Maria Corina Machado, qui avait offert à Donald Trump sa médaille de lauréate du prix Nobel de la paix lors d'une rencontre en janvier 2026.

Évoquant son retour au Venezuela, où elle vivait dans la clandestinité avant de quitter le pays pour recevoir le Nobel à Oslo en décembre, Maria Corina Machado a assuré qu'elle coordonnait ce point avec Washington: "J’en parle avec le gouvernement des États-Unis et nous le faisons de manière coordonnée, dans le respect mutuel et avec compréhension", a-t-elle déclaré, jugeant le rôle de Washington "fondamental pour avancer vers une transition démocratique".

Pas de rencontre avec Pedro Sanchez

La lauréate du prix Nobel de la paix a également critiqué le président colombien Gustavo Petro, qui participe samedi à une réunion de dirigeants progressistes internationaux à Barcelone, et qui a appelé à la mise en place d'un gouvernement de coalition au Venezuela entre la présidente intérimaire Delcy Rodríguez et l’opposition, et a annoncé une visite au Venezuela le 24 avril prochain.

María Corina Machado l'a rangé parmi les "acteurs ou forces qui cherchent désespérément des excuses, des manœuvres, pour empêcher l’avancée du processus électoral au Venezuela".

"Delcy Rodríguez représente le chaos, Delcy Rodríguez représente la violence, Delcy Rodríguez et son régime représentent la terreur", a estimé Maria Corina Machado à propos de celle qui était la vice-présidente de Nicolas Maduro avant son éviction.

À Madrid, où elle est arrivée après un passage en France durant lequel elle a notamment échangé avec le président Emmanuel Macron, Maria Corina Machado a rencontré vendredi les chefs de file de l'opposition de droite et d'extrême droite, mais pas le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez. Elle doit participer samedi en fin de journée à une manifestation avec des sympathisants.