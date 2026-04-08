Beyrouth appelle "les amis du Liban" à intervenir pour faire cesser les frappes israéliennes

Reuters

Le Premier ministre libanais, Nawaf Salam, a appelé mercredi "les amis du Liban" à intervenir pour faire cesser les frappes israéliennes qui ont fait en un seul jour des dizaines de morts et des centaines de blessés.

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