International
Moyen-Orient & Proche-Orient

Beyrouth appelle "les amis du Liban" à intervenir pour faire cesser les frappes israéliennes

Reuters
Le Premier ministre libanais, Nawaf Salam, a appelé mercredi "les amis du Liban" à intervenir pour faire cesser les frappes israéliennes qui ont fait en un seul jour des dizaines de morts et des centaines de blessés.
Brut.avec AFP
Publié le
08
/
04
/
2026
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"Tous les amis du Liban sont appelés à nous venir en aide pour faire cesser ces attaques par tous les moyens", a dit M. Salam dans un communiqué, après qu'Israël a annoncé avoir mené sa "plus grande frappe coordonnée" contre le Hezbollah depuis le déclenchement de la guerre américano-israélienne contre l'Iran, le 28 février. 

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