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Moyen-Orient & Proche-Orient

Cessez-le-feu en Iran : Israël accepte l’accord mais "la bataille continue" contre le Liban dit l'armée israélienne

Reuters
Le cessez-le-feu décrété avec l'Iran ne s'applique pas au Liban, où "la bataille continue" contre le mouvement islamiste Hezbollah, allié de Téhéran, a déclaré mercredi l'armée israélienne.
Brut.avec AFP
Publié le
08
/
04
/
2026
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"La bataille continue au Liban"

L'armée israélienne a appelé mercredi matin la population de plusieurs quartiers de la banlieue sud de Beyrouth, bastion du mouvement islamiste Hezbollah, à évacuer en prévision de frappes à venir.

L'appel qui concerne sept faubourgs de la capitale libanaise, parmi lesquels Haret Hreik, Ghobeiry, Hadath ou encore Bourj al-Barajneh, a été lancé sur les réseaux sociaux par le colonel Avichay Adraee, porte-parole arabophone de l'armée israélienne.

"La bataille continue au Liban [où] le cessez-le-feu ne s'applique pas", avait déclaré plus tôt le colonel Adraee, qui a lancé trois appels à évacuer dans le pays voisin depuis l'entrée en vigueur d'une trêve de 15 jours avec l'Iran décrétée par Donald Trump. Israël est en guerre ouverte au Liban contre le Hezbollah, mouvement chiite allié de Téhéran, depuis le 2 mars.  

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