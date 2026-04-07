Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements ce jeudi 2 avril

Voici les derniers événements en lien avec la guerre au Moyen-Orient jeudi, au 34e jour du conflit.

Liban : les opérations militaires israéliennes et les attaques du Hezbollah "doivent cesser", déclarent 18 pays européens

Dix-huit pays européens ont exhorté Israël et le Hezbollah à mettre fin à leur conflit entré dans son deuxième mois, alors que les craintes concernant les projets israéliens de contrôler une partie du sud du Liban s'accentuent.

"Les opérations militaires israéliennes au Liban et les attaques du Hezbollah doivent cesser", ont déclaré les ministres des Affaires étrangères de pays comme l'Italie, l'Espagne, la Belgique, la Pologne et l'Irlande dans un communiqué conjoint. La France et la Grande-Bretagne ne figurent pas dans la liste.

"Nous exhortons Israël à respecter pleinement la souveraineté et l'intégrité territoriale du Liban, et appelons toutes les parties, le Hezbollah comme Israël, à mettre fin aux actions militaires", précisent ces pays.

Pour Pékin, l'attaque américano-israélienne contre l'Iran est "une violation claire du droit international"

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a estimé jeudi que l'attaque américano-israélienne contre l'Iran représentait "une violation claire du droit international", a annoncé la télévision d'Etat CCTV.

Wang Yi a également souligné que le Conseil de sécurité des Nations unies - dont la Chine est un membre permanent - "doit empêcher l'escalade du conflit", à l'issue de conversations avec ses homologues saoudien, allemand et de l'UE.

Des explosions entendues à Jérusalem après une alerte aux missiles iraniens

Plusieurs explosions ont retenti à Jérusalem, ont indiqué des journalistes de l'AFP, après une alerte de l'armée concernant une approche de missiles iraniens.

Au moins quatre détonations ont été entendues alors que les sirènes retentissaient dans la ville et que l'armée avertissait les habitants de se mettre à l'abri après avoir "identifié des missiles lancés depuis l'Iran en direction du territoire de l'Etat d'Israël". L'armée a ajouté que ses "systèmes de défense étaient en action pour intercepter la menace".

Iran: un pont près de Téhéran attaqué à deux reprises

Des frappes américano-israéliennes ont ciblé jeudi un pont situé près de Téhéran, une infrastructure déjà visée peu avant par une attaque qui a fait deux morts, selon la télévision d'Etat iranienne.

"L'ennemi américano-sioniste a de nouveau pris pour cible le pont B1 à Karaj", une ville limitrophe à l'ouest de la capitale iranienne, a affirmé la chaîne, en précisant qu'il "avait déjà été visé une heure auparavant".

"Cette nouvelle attaque a eu lieu alors que les secours étaient mobilisés pour porter assistance aux victimes" de la première frappe, a-t-elle précisé.

Journalistes tués au Liban: des experts de l'ONU veulent une enquête internationale

Des experts de l'ONU ont appelé jeudi à une enquête internationale sur la mort de trois journalistes libanais dans une frappe israélienne et estimé qu'Israël n'avait pas fourni de "preuves crédibles" sur leur lien présumé avec des groupes armés.

Fatima Ftouni, journaliste pour la chaîne Al-Mayadeen, proche du mouvement chiite, son frère le caméraman Mohammed Ftouni, et le correspondant de la chaîne du Hezbollah Al-Manar, Ali Shouaib, ont été tués le 28 mars par une frappe qui a visé leur voiture dans la région de Jezzine, dans le sud du Liban.

"Nous dénonçons fermement ce qui devient une pratique courante et dangereuse d'Israël de prendre pour cible et tuer des journalistes, et d'alléguer ensuite, sans fournir de preuves crédibles, leur lien avec des groupes armés", ont déclaré les experts dans un communiqué.

"Nous sommes au bord d'une guerre plus large", s'alarme le chef de l'ONU

Le secrétaire général de l'ONU s'est alarmé jeudi d'un monde "au bord d'une guerre plus large" au Moyen-Orient, réclamant l'arrêt immédiat des frappes israélo-américaines contre l'Iran et de celles de Téhéran contre ses voisins.

"Nous sommes au bord d'une guerre plus large qui engloutirait le Moyen-Orient, avec des impacts dramatiques à travers la planète", a déclaré Antonio Guterres à la presse, au lendemain d'un discours de Donald Trump qui a tenté de justifier l'opération militaire américaine.

"De nombreux aspects du conflit sont incertains, mais une chose ne l'est pas: si les tambours de la guerre continuent à se faire entendre, l'escalade va tout empirer. La spirale de mort et de destruction doit cesser".

Poutine et le prince héritier saoudien appellent à "intensifier"

les efforts diplomatiques, selon le KremlinLe président russe Vladimir Poutine et le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane ont appelé jeudi à "intensifier les efforts" pour mettre fin rapidement au conflit au Moyen-Orient, lors d'un entretien téléphonique, selon le Kremlin.

"Les deux parties ont souligné la nécessité de mettre fin rapidement aux hostilités et d'intensifier les efforts politico-diplomatiques pour parvenir à un règlement durable du conflit", selon la présidence russe.

Israël menace de faire payer au Hezbollah le "prix fort" pour ses attaques pendant la Pâque juive

Le ministre israélien de la Défense Israël Katz a menacé jeudi de faire payer au Hezbollah libanais "le prix fort" pour l'intensification de ses attaques pendant la Pâque juive.

"J'ai un message clair pour Naïm Qassem (le chef du Hezbollah, NDLR) : vous et vos associés paierez un prix extraordinairement fort pour l'intensification des tirs de roquettes contre les civils israéliens alors qu'ils se rassemblaient pour célébrer le seder de Pessah", le dîner traditionnel de la Pâque juive, a déclaré M. Katz dans un message vidéo.