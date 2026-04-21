Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements ce mardi 21 avril

Voici les derniers développements en lien avec la guerre au Moyen-Orient mardi, à la veille de l'expiration du fragile cessez-le-feu entre l'Iran et les Etats-Unis qui tient depuis deux semaines.

Le Pakistan dit que la trêve entre les Etats-Unis et l'Iran expire à 23H50 GMT mardi

La trêve de deux semaines entre les Etats-Unis et l'Iran expire mardi à 23H50 GMT, a déclaré le ministre de l'Information du Pakistan, pays médiateur.

"Le cessez-le-feu expire à 04H50 PST le 22 avril", a déclaré Attaullah Tarar sur x, faisant référence à l'heure locale, ajoutant qu'il était d'une importance "essentielle" que l'Iran décide de participer aux négociations avec les Etats-Unis à Islamabad avant l'expiration de la trêve.

Face à des perspectives de paix incertaines au Moyen-Orient, les Bourses européennes terminent dans le rouge

Les marchés boursiers européens ont fini en recul mardi, les perspectives de paix semblant de plus en plus incertaines au Moyen-Orient à l'approche de la fin du cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran.

Paris a perdu 1,14%, Londres 1,05%, Francfort 0,60% et Milan 0,63%.

Iran: plus de 3.600 arrestations pour des accusations liées à la guerre (ONG)

Les autorités iraniennes ont arrêté plus de 3.600 personnes pour des accusations en lien avec la guerre au Moyen-Orient, a indiqué mardi une ONG.

D'après Iran Human Rights (IHR), ce chiffre, basé sur des informations des médias d'Etat et ses propres recherches, représente un minimum compte tenu des restrictions actuelles d’Internet en Iran, et le nombre réel d’arrestations est "probablement bien plus élevé".

Liban: la guerre entre Israël et le Hezbollah a fait 2.454 morts, selon un nouveau bilan

Le Liban a annoncé mardi que le bilan de la guerre entre Israël et le mouvement pro-iranien Hezbollah, à laquelle un cessez-le-feu fragile a mis fin vendredi, avait fait 2.454 morts depuis le 2 mars.

Selon l'organisme de gestion des catastrophes, 7.658 personnes ont par ailleurs été blessées dans ce conflit de plus de six semaines.

Le Pakistan dit attendre toujours une réponse officielle de l'Iran sur sa présence à des négociations avec les Etats-Unis

Le gouvernement du Pakistan a déclaré mardi soir être toujours dans l'attente d'une réponse de l'Iran sur l'envoi ou non d'une délégation à Islamabad pour une nouvelle série de négociations avec les Etats-Unis.

Le ministre pakistanais de l'Information Attaullah Tarar a indiqué sur X qu'une telle décision était d'une importance "essentielle" alors qu'il ne reste que quelques heures avant l'expiration de la trêve de deux semaines conclue avec les Etats-Unis.

L'Iran condamne des arrestations "sans fondement" aux Emirats

L'Iran a condamné mardi les arrestations annoncées la veille par les Emirats arabes unis, qui ont affirmé avoir démantelé un "groupe terroriste" lié à l'Iran planifiant des attaques dans le pays du Golfe.

Trump demande aux dirigeants iraniens de libérer plusieurs femmes qui seraient menacées d'exécution

Donald Trump a demandé mardi aux dirigeants iraniens de "libérer" plusieurs femmes, selon lui menacées d'exécution, en jugeant que ce serait un "très bon début pour les négociations" qui doivent reprendre entre Washington et Téhéran.

L'AFP n'était pas en mesure immédiatement de confirmer ces menaces d'exécution, ni l'identité de toutes les femmes dont le président américain a reproduit les photographies en appui de sa demande.

Trump accuse l'Iran de violations à la veille de l'expiration du cessez-le-feu

Donald Trump a accusé mardi l'Iran de nombreuses violations du cessez-le feu, tout en se disant persuadé que Washington obtiendrait "un super accord", à la veille de l'expiration de la trêve et sans signe de reprise des discussions à Islamabad.

"L'Iran a violé le cessez-le-feu à de nombreuses reprises!", a écrit le président américain dans un message lapidaire sur son réseau Truth Social. Il a ensuite affirmé à la chaîne CNBC que les Etats-Unis étaient dans une "position très forte" pour négocier.

Les Etats-Unis disent avoir intercepté un pétrolier iranien sanctionné

Le ministère américain de la Défense a affirmé mardi sur son compte X avoir intercepté et inspecté "sans incident" un navire sous sanction, identifié par l'AFP comme iranien, dans une zone non précisée.

"Au cours de la nuit, les forces américaines ont procédé, sans incident, à un droit de visite, une interception maritime et une inspection à bord du pétrolier sanctionné M/T Tifani, dépourvu de pavillon, dans la zone de responsabilité de l'INDOPACOM", a indiqué le ministère.

L'agence maritime de l'ONU lance un appel à l'aide pour les marins bloqués dans le détroit d'Ormuz

Le chef de l'agence maritime de l'ONU, Arsenio Dominguez, a lancé, mardi, un appel à venir en aide aux quelque 20.000 marins bloqués dans le détroit d'Ormuz, réclament notamment un meilleur accès au Wi-Fi pour ces équipages isolés. Il a souligné que les marins souffrent de stress et de fatigue extrêmes.

Selon l'Organisation maritime internationale (OMI), près de 20.000 marins et environ 2.000 navires sont immobilisés depuis que le trafic a été interrompu dans le détroit d'Ormuz, passage maritime stratégique pour l'approvisionnement mondial en hydrocarbures.

Israël veut désarmer le Hezbollah par des voies "militaires et diplomatiques"

"L'objectif stratégique de la campagne au Liban est le désarmement du Hezbollah (...) grâce à une combinaison de mesures militaires et diplomatiques", a déclaré le ministre de la Défense, Israël Katz, lors d'une cérémonie à l'occasion de la journée nationale en hommage aux soldats tués lors des guerres d'Israël.

Un cessez-le-feu, émaillé de nombreux incidents, est entré en vigueur vendredi entre Israël et le mouvement pro-iranien Hezbollah.