Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements ce mercredi 1er avril

Voici les derniers événements en lien avec la guerre au Moyen-Orient, ce mercredi, au 33e jour du conflit.

L'ONU inquiète du durcissement de la répression d'État dans la région

L'Iran et plusieurs pays du Moyen-Orient exploitent le contexte de guerre dans la région pour limiter les droits humains et accroître la répression d'État, a alerté le Haut-Commissaire aux Droits de l'homme de l'ONU.

"Nous assistons à une forte sécurisation de l'espace civique dans toute la région, avec de sévères restrictions imposées par les gouvernements aux citoyens exerçant leurs droits à la liberté d'expression et de réunion pacifique", a affirmé Volker Türk. Il a également déploré "les tentatives de restreindre la liberté de la presse" en Israël et aux États-Unis dans le contexte du conflit.

La cathédrale orthodoxe russe de Téhéran touchée par des frappes

La cathédrale orthodoxe russe de Téhéran a été endommagée mercredi par des frappes qui n'ont pas fait de victime, a annoncé l'ambassade de Russie en Iran.

"Le 1er avril, deux frappes ont eu lieu près de la cathédrale orthodoxe Saint-Nicolas à Téhéran. Le bâtiment principal, des hébergements et plusieurs bâtiments techniques ont été endommagés. Pas de victime", a écrit l'ambassade sur son compte X.

Les Bourses accélèrent

Les Bourses européennes accélèrent leurs gains à la mi-journée, portées par un espoir de fin de conflit après les propos de Donald Trump évoquant un retrait des États-Unis de la guerre d'ici "deux à trois semaines".

Les affirmations du président américain ont aussi fait reculer le cours du baril de pétrole Brent, qui est repassé sous la barre des 100 dollars.

Un mort et un blessé aux Emirats

Un ressortissant banglandais a été tué par des débris de projectile après l'interception d'une attaque de drone dans l'émirat de Fujairah (Emirats arabes unis), près du détroit d'Ormuz, a annoncé l'agence de presse officielle du pays, citant les autorités locales.

Un ressortissant indien a quant à lui été blessé par des débris de projectile après une interception de drone dans une zone industrielle dans le nord l'émirat de Oumm al Qaïwaïn, selon les autorités.

Liban: un responsable du Hezbollah tué à Beyrouth

Le responsable militaire pour l'Irak au sein du Hezbollah, Youssef Hachem, a été tué dans une frappe israélienne sur le quartier de Jnah à Beyrouth dans la nuit, ont indiqué à l'AFP une source sécuritaire et une autre proche de la formation pro-iranienne.

Selon la première source, ce vétéran du Hezbollah "a été tué alors qu'il était en réunion avec d'autres membres du Hezbollah dans une tente". La source proche du mouvement a confirmé ces informations. Les autorités libanaises ont fait état de sept morts dans cette frappe.

Londres va organiser une réunion sur la sécurisation du détroit d'Ormuz

Le Royaume-Uni organisera cette semaine une réunion d'une trentaine de pays prêts à se mobiliser pour restaurer et garantir la sécurité du transport maritime dans le détroit d'Ormuz, a annoncé le Premier ministre britannique.

Au cours de cette réunion, "nous évaluerons toutes les mesures diplomatiques et politiques viables que nous pouvons prendre pour rétablir la liberté de navigation, garantir la sécurité des navires et des marins bloqués et reprendre la circulation des marchandises vitales", a indiqué Keir Starmer.

Frappes israélo-américaines sur des complexes sidérurgiques en Iran

Des complexes sidérurgiques du centre et du sud-ouest de l'Iran ont été endommagés par des frappes israélo-américaines, a rapporté l'agence iranienne Fars.

"Selon de premiers éléments, des attaques massives ont eu lieu, causant des dégâts importants et détruisant des unités de production" du complexe de la compagnie sidérurgique Mobarakeh, l'une des plus grandes du pays, située dans la province d'Ispahan (centre), selon Fars qui annonce également des "dégâts importants" dans une autre installation sidérurgique, Sefid Dasht, filiale de Mobarakeh dans la province de Chaharmahal-Bakhtiari (sud-ouest).

Le mur d'enceinte de l'ex-ambassade américaine à Téhéran endommagé par une frappe

Le mur d'enceinte de l'ex-ambassade américaine à Téhéran a été endommagé par des frappes au centre de la capitale iranienne, a constaté un journaliste de l'AFP.

Des dégâts sont visibles sur le mur entourant le bâtiment, transformé en un musée surnommé "Le nid d'espions" après la rupture des relations diplomatiques entre Washington et Téhéran en 1980.

Le Premier ministre australien s'attend à "des mois pas faciles"

Anthony Albanese a mis en garde ses compatriotes contre "des mois à venir qui pourraient ne pas être faciles" en raison de l'impact de la guerre sur l'approvisionnement énergétique, notamment en carburants.

"Aucun gouvernement ne peut promettre d'éliminer les pressions que cette guerre provoque", a-t-il déclaré lors d'une rare allocution télévisée, exhortant aussi les Australiens à privilégier les transports en commun afin d'économiser du carburant en faveur des zones rurales et des services essentiels.

Les Houthis du Yémen revendiquent une troisième attaque contre Israël

Les Houthis du Yémen, alliés de l'Iran, ont revendiqué leur troisième attaque de missiles contre Israël, affirmant avoir visé des "cibles sensibles" dans le sud du pays.

Plus tôt mercredi, l'armée israélienne avait dit avoir détecté le tir d'un missile depuis le Yémen. Selon des médias israéliens, le projectile a été intercepté et aucun blessé n'a été recensé.

Missiles iraniens: 14 blessés en Israël

Quatorze personnes ont été blessées dans la région de Tel-Aviv, ont annoncé les secours israéliens après de nouveaux tirs de missiles iraniens sur Israël, un hôpital indiquant avoir reçu un enfant dans un état "très critique".

A Bnei Brak, ville voisine de Ramat Gan, dans la banlieue ouest de Tel-Aviv, peuplée majoritairement de juifs ultraorthodoxes, un photographe de l'AFP a vu des secours prendre en charge plusieurs enfants près d'un immeuble d'habitation dont le toit a été endommagé à la suite d'un impact.