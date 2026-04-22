Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements ce mercredi 22 avril

Voici les derniers développements en lien avec la guerre au Moyen-Orient mercredi, alors que Donald Trump a annoncé une prolongation du cessez-le-feu en vigueur depuis le 8 avril entre les Etats-Unis et l'Iran.

Trump dit que l'Iran "s'effondre financièrement"

L'Iran "s'effondre financièrement" à cause de la fermeture du détroit d'Ormuz, a estimé mercredi Donald Trump, quelques heures après avoir décidé de prolonger la trève tout en maintenant le blocus des ports iraniens.

"L'Iran s'effondre financièrement ! Ils veulent que le détroit d'Ormuz soit ouvert immédiatement – ils meurent de faim pour du cash ! Ils perdent 500 millions de dollars par jour(...) SOS !!!", a écrit le président américain sur son réseau Truth social.

Un mort dans une frappe israélienne au Liban

Une frappe israélienne dans l'ouest de la région de la Békaa (est du Liban) a fait un mort et deux blessés mercredi, ont rapporté des médias d'Etat libanais, malgré la trêve en vigueur entre Israël et le Hezbollah pro-iranien.

Un porte-conteneur visé par des tirs iraniens au large d'Oman

Un porte-conteneur a été visé mercredi par des tirs iraniens au large d'Oman, provoquant des dégâts mais sans faire de victimes, a indiqué l'agence de sécurité maritime britannique UKMTO.

Selon la société de renseignement Vanguard Tech, il s'agit d'un navire battant pavillon libérien, "qui avait été informé qu'il avait la permission de traverser le détroit d'Ormuz". L'agence de presse iranienne Tasnim a affirmé de son côté que le navire avait "ignoré les avertissements des forces armées iraniennes".

Trump maintient que le blocage du détroit d'Ormuz est nécessaire

Donald Trump a assuré mardi soir que le pouvoir iranien, poussé par des raisons économiques, voulait une réouverture du détroit d'Ormuz, que disent bloquer tous deux Téhéran et Washington.

"Ils disent uniquement qu'ils tiennent à le fermer parce je l'ai fait totalement bloquer (fermer!), donc ils veulent uniquement +sauver la face+", a-t-il écrit sur Truth Social. Mais si Washington rouvre ce passage maritime stratégique qui sépare l'Iran des pays du Golfe, "il ne pourra jamais y avoir d'accord avec l'Iran, sauf si nous faisons sauter le reste de leur pays, leurs dirigeants compris!", a-t-il lancé.

Washington affirme cibler les sources de revenus de Téhéran

Le ministre américain des Finances Scott Bessent a estimé sur X qu'à la faveur du blocage des ports iraniens, "d'ici quelques jours, les sites de stockage sur l'île de Kharg (point névralgique de l'industrie pétrole iranienne, NDLR) seront saturés et les fragiles puits de pétrole iranien seront fermés. Restreindre le commerce maritime de l'Iran cible directement les principales sources de revenus du régime."

Réunion au Royaume-Uni sur la sécurisation du détroit d'Ormuz

Le Royaume-Uni a annoncé accueillir mercredi et jeudi des militaires d'une trentaine de pays pour discuter de la formation d'une mission dirigée par Londres et Paris afin de protéger la navigation dans le détroit d'Ormuz. Cette force sera exclusivement défensive et ne sera déployée qu'une fois une paix durable dans la région instaurée, insistent les deux capitales.

Le chef de l'ONU se félicite de l'annonce de Donald Trump

Antonio Guterres a salué une "avancée importante vers la désescalade" après l'annonce de la prolongation du cessez-le-feu, selon un communiqué.

Le Pakistan salue la prolongation du cessez-le-feu

Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, dont le pays joue un rôle de médiateur dans le conflit opposant les Etats-Unis à l'Iran, a salué l'extension du cessez-le-feu annoncée par Donald Trump.

"J'espère sincèrement que les deux parties continueront à respecter le cessez-le-feu et parviendront à conclure un +accord de paix+ lors du deuxième cycle de négociations prévu à Islamabad, afin de mettre définitivement un terme au conflit", a-t-il écrit sur X.

Vance ne part pas au Pakistan

Le vice-président américain JD Vance n'est pas parti mardi pour le Pakistan, où des négociations avec l'Iran étaient initialement prévues, a annoncé la Maison Blanche. Téhéran avait fait connaître son intention de ne pas faire le déplacement.

Donald Trump prolonge le cessez-le-feu

Le président américain a annoncé mardi sur Truth Social avoir décidé de "prolonger le cessez-le-feu jusqu'à ce que l'Iran présente une proposition et que les discussions soient conclues, d'une manière ou d'une autre".

Il a toutefois indiqué avoir "ordonné à nos forces armées de maintenir le blocus" naval contre les ports iraniens.

Téhéran menace le Golfe

Les Gardiens de la Révolution ont menacé mardi soir, peu avant l'expiration de la trêve avec les Etats-Unis, de réduire à néant la production pétrolière des pays du Golfe en cas d'attaque menée contre l'Iran depuis leur sol.

"Nos voisins du sud doivent savoir que si leur territoire et leurs installations sont mis au service des ennemis pour attaquer la nation iranienne, ils peuvent dire adieu à la production pétrolière au Moyen-Orient", a averti le commandant de la Force aérospatiale du Corps des Gardiens, Majid Moussavi, cité par l'agence Fars.

Le Hezbollah dit avoir attaqué le nord d'Israël

Le Hezbollah a dit dans la nuit de mardi à mercredi avoir mené une attaque dans le nord d'Israël en représailles à des violations "flagrantes" du cessez-le-feu, première revendication de ce type depuis l'entrée en vigueur de celui-ci vendredi.

L'armée israélienne avait rapporté plus tôt qu'un drone tiré depuis le Liban avait été intercepté.