Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements ce vendredi 17 avril

Voici les derniers développements en lien avec la guerre au Moyen-Orient, après le début vendredi d'un cessez-le-feu au Liban et la trêve fragile qui se prolonge depuis le 8 avril en Iran :

Le Hezbollah libanais dit avoir "le doigt sur la gâchette" en cas de violation du cessez-le-feu par Israël

Le Hezbollah libanais a affirmé vendredi que ses combattants gardaient "le doigt sur la gâchette" en cas de violation par Israël de la trêve de dix jours entrée en vigueur pendant la nuit.

Dans un communiqué, le parti pro-iranien affirme avoir mené au cours de la guerre de 45 jours "2.184 opérations militaires" contre Israël et l'armée israélienne en territoire libanais. "Les combattants garderont le doigt sur la gâchette car ils se méfient de la traîtrise de l'ennemi", ajoute le communiqué.

Un pétrolier sud-coréen contourne le détroit d'Ormuz par la mer Rouge

Un pétrolier sud-coréen est passé par la mer Rouge, une première depuis le blocage du détroit d'Ormuz dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient, a annoncé Séoul vendredi.

La Corée du Sud, qui dépend largement des importations d'hydrocarbures, cherche à garantir ses approvisionnements depuis que les attaques américano-israéliennes contre l'Iran fin février ont entraîné la fermeture par Téhéran de l'accès au détroit d'Ormuz, également soumis depuis lundi à un blocus américain sur les navires en provenance ou à destination des ports iraniens.

Macron inquiet pour le cessez-le-feu au Liban

Le président français Emmanuel Macron a exprimé vendredi sa "préoccupation" que le cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël, tel qu'il a été annoncé la veille par Donald Trump, "puisse d'ores et déjà être fragilisé par la poursuite d'opérations militaires".

"Je demande la sécurité pour les populations civiles des deux côtés de la frontière entre le Liban et Israël. Le Hezbollah doit renoncer aux armes. Israël doit respecter la souveraineté libanaise et arrêter la guerre", a-t-il écrit sur X.

Les Bourses d'Europe attentistes, le pétrole en repli

Les prix du pétrole sont repartis à la baisse vendredi en Asie, dans des marchés guettant les signaux tangibles sur de potentielles négociations entre Etats-Unis et Iran. Vers 06H30 GMT, le cours du baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en mai, référence du marché américain, reculait de 1,49% à 93,28 dollars. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin, référence mondiale, cédait 1,11% à 98,29 dollars.

Les Bourses d'Europe ont commencé la séance de vendredi sur une note d'attentisme: +0,19% à Paris, +0,03% à Francfort, -0,12% à Londres.

Embouteillages pour accéder au sud du Liban

Des journalistes de l'AFP ont vu des embouteillages monstres se former devant l'unique pont permettant encore de traverser le fleuve Litani pour rejoindre le sud du Liban, des automobilistes patientant des heures dans l'espoir de retourner chez eux après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu.

L'armée israélienne a pourtant averti qu'elle maintenait son déploiement terrestre dans cette région, et a ordonné à la population de ne pas revenir. L'armée libanaise a également appelé les personnes déplacées à s'abstenir de rentrer immédiatement chez elles à ce stade.

L'armée libanaise accuse Israël de violation du cessez-le-feu

L'armée libanaise a accusé vendredi Israël d'avoir commis des "actes d'agression" et des bombardements en violation de la trêve entrée en vigueur à minuit dans le pays, le Hezbollah annonçant de son côté avoir attaqué des soldats israéliens en représailles.

Trump espère que le Hezbollah se comportera "bien"Donald Trump a déclaré jeudi espérer que le mouvement islamiste libanais Hezbollah se comporterait "bien" pendant le cessez-le-feu avec Israël.

"J'espère que le Hezbollah se comportera bien pendant cette importante période. Ce sera un GRAND moment pour eux s'ils font cela. Assez de tueries. Nous devons enfin avoir la PAIX", a déclaré le président américain sur sa plateforme Truth Social.

"C'était peut-être un jour historique pour le Liban. Il se passe de bonnes choses !!!", a-t-il également écrit.

Le Liban s'engage à empêcher toute attaque du Hezbollah contre Israël

Le Liban s'engage à prendre des "mesures concrètes" pour empêcher toute attaque du Hezbollah contre Israël dans le cadre du cessez-le-feu entre les deux pays, a indiqué la diplomatie américaine dans un communiqué.

"A compter du 16 avril 2026, à 17H00 (21H00 GMT), et avec le soutien de la communauté internationale, le gouvernement libanais prendra des mesures concrètes pour empêcher le Hezbollah et tous les autres groupes armés non-étatiques rebelles présents sur le territoire libanais de mener des attaques, des opérations ou des activités hostiles contre des cibles israéliennes", selon le texte.

Trump affirme que l'Iran a accepté de céder son uranium enrichi

Donald Trump a déclaré que l'Iran avait accepté de céder son uranium enrichi, l'une des exigences des Etats-Unis pour parvenir à un accord avec Téhéran.

"Ils ont accepté de nous rendre la poussière nucléaire", a déclaré le président américain à des journalistes, utilisant le terme qu'il emploie pour désigner les stocks d'uranium enrichi, en ajoutant: "Il y a de très bonnes chances que nous parvenions à un accord".

Netanyahu et Aoun seront reçus à la Maison Blanche

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président libanais Joseph Aoun se rendront à la Maison Blanche pour une rencontre conjointe avec Donald Trump "au cours des quatre ou cinq prochains jours", a déclaré jeudi le président américain, après avoir annoncé que les deux pays étaient tombés d'accord sur une trêve.

Washington maintiendra son blocus des ports iraniens "aussi longtemps qu'il faudra"

Les Etats-Unis maintiendront "aussi longtemps qu'il faudra" leur blocus des ports iraniens, en vigueur depuis lundi, a affirmé le ministre de la Défense américain Pete Hegseth, qui a menacé de bombarder l'Iran si Téhéran faisait "le mauvais choix".