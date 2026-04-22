Iran : un homme exécuté pour des liens avec les renseignements israéliens

L’Iran a pendu mercredi un homme reconnu coupable de liens avec les services de renseignements israéliens, a annoncé le pouvoir judiciaire, dernière exécution en date depuis le début de la guerre avec Israël et les Etats-Unis.

"Coopération en matière de renseignement et d’espionnage au profit du régime sioniste"

"Mehdi Farid (...) a été pendu ce matin pour (...) coopération avec le service d’espionnage terroriste Mossad, après l’examen de l’affaire et la confirmation du verdict définitif", a indiqué le site du pouvoir judiciaire, Mizan Online.

Il n'a pas indiqué quand l’homme avait été arrêté ni quand son procès avait eu lieu.

Le tribunal l’a reconnu coupable de "coopération en matière de renseignement et d’espionnage au profit du régime sioniste", a précisé le site.

Plusieurs exécutions depuis le déclenchement de la guerre

Téhéran a procédé à plusieurs exécutions depuis le déclenchement de la guerre avec Israël et les Etats-Unis le 28 février. Un cessez-le-feu de deux semaines est en vigueur depuis le 8 avril.

Les autorités avaient annoncé mardi avoir exécuté un homme condamné pour avoir notamment collaboré avec Israël et les Etats-Unis.

Selon des organisations de défense des droits humains, l'Iran est le deuxième pays au monde en nombre d'exécutions, derrière la Chine.