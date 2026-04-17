Israël : l'opération au Liban n'est "pas terminée" et les civils pourraient à nouveau être évacués

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a affirmé vendredi que l'opération militaire au Liban n'était "pas terminée", quelques heures après l'entrée en vigueur d'une trêve de dix jours, avertissant que les civils libanais regagnant le sud pourraient devoir être à nouveau évacués.

"L'opération n'est pas terminée"

"Les manœuvres sur le terrain au Liban et les frappes contre le Hezbollah ont permis d'atteindre de nombreux objectifs" mais l'opération n'est pas "terminée", a déclaré le ministre dans une déclaration filmée.

"La zone de sécurité a été nettoyée des militants et des armes, est vide de résidents, et continuera d’être débarrassée de l’infrastructure terroriste, y compris par la destruction de maisons dans les villages de première ligne qui sont devenus de facto des avant-postes terroristes", a-t-il ajouté.

Selon les termes de la trêve, Israël se réserve le droit de continuer à prendre pour cible le Hezbollah pour empêcher des attaques “planifiées, imminentes ou en cours”, et conservera une zone de sécurité de 10 kilomètres le long du côté libanais de la frontière.

M. Katz a déclaré que cette zone, surnommée par Israël "ligne anti-tank" car elle correspond à la portée d'un missile antichar - avait été "nettoyée de ses terroristes et de ses armes".

La mission de sécurisation du reste de la zone de sécurité, jusqu'à la rivière Litani, se fera "soit par la diplomatie, soit par une reprise de l’action militaire" a affirmé le ministre.

"Si les combats reprennent, les habitants qui retournent dans la zone de sécurité devront être évacués afin de permettre l’achèvement de la mission", a-t-il poursuivi.