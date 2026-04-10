International
Moyen-Orient & Proche-Orient

L'Espagne demande à l'Iran de négocier "de bonne foi"

Reuters
L'Espagne a demandé à l'Iran de participer "de bonne foi" aux négociations de paix avec les États-Unis à Islamabad et de s'abstenir d'attaquer d'autres pays, a indiqué le ministre espagnol des Affaires étrangères José Manuel Albares, après un échange avec son homologue iranien Abbas Araghchi.
Brut.avec AFP
Publié le
10
/
04
/
2026
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"J'encourage l'Iran, comme je l'ai communiqué à son ministre des Affaires étrangères, à participer à ces négociations et à y participer de bonne foi", a déclaré à la presse José Manuel Albares, précisant avoir conversé avec son homologue iranien "avant-hier" et lui avoir demandé de s'abstenir de "lancer des missiles et des drones".

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