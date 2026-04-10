L'Espagne demande à l'Iran de négocier "de bonne foi"

Reuters

L'Espagne a demandé à l'Iran de participer "de bonne foi" aux négociations de paix avec les États-Unis à Islamabad et de s'abstenir d'attaquer d'autres pays, a indiqué le ministre espagnol des Affaires étrangères José Manuel Albares, après un échange avec son homologue iranien Abbas Araghchi.

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