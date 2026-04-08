International
Moyen-Orient & Proche-Orient

L'Espagne juge "inacceptable" qu'Israël poursuive la guerre au Liban

Reuters
Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a jugé mercredi "inacceptable" qu'Israël poursuive les combats au Liban, après la trêve conclue entre les États-Unis et l'Iran.
Brut.avec AFP
Publié le
08
/
04
/
2026
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"Il est inacceptable que la guerre d'Israël, l'invasion par Israël d'un pays souverain comme le Liban (…) se poursuivent", a déclaré M. Albares à la radio RNE, tandis que le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a qualifié la trêve en Iran de "bonne nouvelle" sur X.

"Les cessez-le-feu constituent toujours une bonne nouvelle", mais "le gouvernement d'Espagne ne va pas applaudir pas ceux qui incendient le monde parce qu'ils se présentent avec un sceau", a ajouté le dirigeant socialiste.

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