L'Espagne juge "inacceptable" qu'Israël poursuive la guerre au Liban

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a jugé mercredi "inacceptable" qu'Israël poursuive les combats au Liban, après la trêve conclue entre les États-Unis et l'Iran.

"Il est inacceptable que la guerre d'Israël, l'invasion par Israël d'un pays souverain comme le Liban (…) se poursuivent", a déclaré M. Albares à la radio RNE, tandis que le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a qualifié la trêve en Iran de "bonne nouvelle" sur X.

Los alto al fuego siempre son una buena noticia. Sobre todo si conducen a una paz justa y duradera. Pero el alivio momentáneo no puede hacernos olvidar el caos, la destrucción y las vidas perdidas.



El Gobierno de España no aplaudirá a quienes incendian el mundo porque se… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 8, 2026

"Les cessez-le-feu constituent toujours une bonne nouvelle", mais "le gouvernement d'Espagne ne va pas applaudir pas ceux qui incendient le monde parce qu'ils se présentent avec un sceau", a ajouté le dirigeant socialiste.