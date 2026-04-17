L'Iran déclare le détroit d'Ormuz "entièrement ouvert" pour le reste du cessez-le-feu

Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré vendredi complètement "ouvert" le très stratégique détroit d'Ormuz, essentiel pour le commerce des hydrocarbures dans le monde, tant que durera la trêve au Moyen-Orient.

"Le passage de tous les navires commerciaux par le détroit d'Ormuz est déclaré entièrement ouvert pour la période restante du cessez-le-feu", a écrit sur X Abbas Araghchi.

Il n'a pas précisé s'il faisait référence à la trêve entre l'armée israélienne et le Hezbollah, entrée en vigueur jeudi soir au Liban pour une durée de dix jours, ou au cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran qui prend en théorie fin le 22 avril.

Réactions internationales

Donald Trump a salué l'annonce vendredi par l'Iran que le détroit d'Ormuz serait entièrement ouvert à la navigation pendant le cessez-le-feu, un point clé des négociations entre Téhéran et Washington pour mettre un terme à la guerre.

"L'Iran vient juste d'annoncer que le détroit d'Iran (sic) était entièrement ouvert et prêt pour une traversée complète. Merci!", a déclaré le président américain sur sa plateforme Truth Social, dans un message entièrement en majuscules.

De son côté, le président français Emmanuel Macron salue "l'annonce" iranienne, mais demande la "pleine réouverture" inconditionnelle par toutes les parties. Il estime aussi que le projet de mission de sécurisation est "encore plus légitime" pour "consolider" la réouverture.

Une mission internationale doit attendre "une cessation des hostilités"

Une future mission navale internationale pour sécuriser le détroit d'Ormuz, au coeur d'une réunion internationale, devra attendre "une cessation des hostilités, en coordination avec tous les acteurs, régionaux et internationaux, dans une posture exclusivement défensive", a déclaré vendredi Giorgia Meloni à Paris.

"L'Italie est prête à participer", a dit la Première ministre italienne à l'issue de cette conférence, au côté du président français Emmanuel Macron, du Premier ministre britannique Keir Starmer et du chancelier allemand Friedrich Merz.

"Ne plus jamais fermer le détroit"

Donald Trump a affirmé vendredi que l'Iran avait accepté de "ne plus jamais fermer le détroit d'Ormuz", après s'être félicité de la réouverture annoncée par Téhéran de cette voie maritime cruciale pour la durée du cessez-le-feu au Moyen-Orient.

"Ce ne sera plus utilisé comme arme contre le monde!", a déclaré le président américain sur sa plateforme Truth Social.

Donald Trump a aussi affirmé ce vendredi que l'Iran retirait toutes ses mines marines du détroit d'Ormuz avec l'appui des Etats-Unis, sans toutefois fournir de détails.

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