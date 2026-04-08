Le pape salue la trêve en Iran comme un "signe de vif espoir"

Le pape Léon XIV a salué mercredi l'annonce d'un cessez-le-feu de deux semaines entre l'Iran et les Etats-Unis comme un "signe de vif espoir", estimant que ce n'est "qu'en revenant à la table des négociations que l'on pourra mettre fin à la guerre".

"À la suite de ces dernières heures de grande tension pour le Moyen-Orient et pour le monde entier, j’accueille avec satisfaction, et comme un signe de vif espoir, l’annonce d’une trêve immédiate de deux semaines", a déclaré le pape américain à l'issue de son audience générale hebdomadaire place Saint-Pierre.

"J’exhorte à accompagner ce moment de délicat travail diplomatique par la prière, en espérant que la disposition au dialogue puisse devenir l’instrument permettant de résoudre les autres situations de conflit dans le monde", a ajouté Léon XIV.

Ce n'est "qu'en revenant à la table des négociations que l'on pourra mettre fin à la guerre", a-t-il insisté.

L'annonce du cessez-le-feu entre l'Iran et les Etats-Unis est survenue une heure avant l'expiration d'un ultimatum du président américain Donald Trump, qui menaçait d'éradiquer "une civilisation entière", si Téhéran n'ouvrait pas le détroit d'Ormuz.

Mardi soir, Léon XIV avait jugé "vraiment inacceptable" la menace du président américain "contre tout le peuple iranien".

"Il y a certainement des questions de droit international, mais bien plus que cela, c’est une question morale", a-t-il déclaré à des journalistes.