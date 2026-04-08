Les Etats-Unis vont "travailler" avec l'Iran pour extraire du matériel nucléaire "enfoui" par les frappes de 2025, affirme Donald Trump

Donald Trump a affirmé mercredi qu'il n'y aura "pas d'enrichissement d'uranium" en Iran et affirmé que les Etats-Unis vont "travailler" avec Téhéran pour extraire de la "'poussière' nucléaire" enfouie "profondément", évoquant visiblement les conséquences des frappes israélo-américaines de juin 2025 contre des installations du programme nucléaire iranien.

Donald Trump a affirmé mercredi qu'il n'y aurait "pas d'enrichissement d'uranium" en Iran et que les Etats-Unis allaient "travailler" avec Téhéran pour extraire de la "'poussière' nucléaire" enfouie "profondément", évoquant visiblement les conséquences des frappes américaines de juin 2025 contre des installations nucléaires iraniennes.

"Il n'y aura aucun enrichissement d'uranium, et les Etats-Unis, en travaillant avec l'Iran, déterreront et retireront toute la 'poussière' nucléaire profondément enfouie (bombardiers B-2)", a écrit le président américain sur son réseau Truth Social, au lendemain d'un accord de cessez-le-feu.

En juin 2025, les Etats-Unis avaient frappé trois sites nucléaires en Iran (Fordo, Natanz et Ispahan) avec de puissantes bombes anti-bunker larguées depuis des bombardiers stratégiques furtifs B-2.

Donald Trump avait alors affirmé qu'il s'agissait d'une "réussite militaire spectaculaire", le programme nucléaire iranien ayant été retardé selon lui de "plusieurs décennies".

Mais l'étendue exacte des dégâts n'est pas connue. Avant ces frappes, l'Iran enrichissait de l'uranium à 60%, selon l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Ce seuil est proche des 90% nécessaires pour fabriquer une arme nucléaire.

Les puissances occidentales et Israël accusent depuis longtemps l'Iran de chercher à acquérir l'arme nucléaire, une accusation toujours démentie par Téhéran.

"Nous sommes en train de discuter, et continuerons à discuter, de la levée des droits de douane et des sanctions avec l'Iran", a également écrit Donald Trump dans son message.

Dans un message séparé, le président a aussi menacé d'appliquer des droits de douane de 50% sur tous les pays qui fourniraient des armes à l'Iran.

"Tout pays fournissant des armes militaires à l'Iran sera immédiatement frappé de droits de douane de 50% sur tous les biens vendus aux Etats-Unis d'Amérique, avec effet immédiat. Il n'y aura aucune exclusion ni aucune exemption", a-t-il écrit sur Truth Social.

Selon les médias iraniens, le plan proposé par Téhéran réclame la levée des sanctions asphyxiant l'économie iranienne. Il prévoit en outre que Washington accepte l'enrichissement d'uranium, une mention toutefois absente de la copie anglaise transmise à l'ONU.