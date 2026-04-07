Liban : le président appelle à des négociations avec Israël pour éviter un nouveau Gaza dans le sud

Le président libanais Joseph Aoun a renouvelé dimanche son appel à des négociations directes avec Israël, pour empêcher que le sud du pays, où l'armée israélienne progresse et détruit des villages, se transforme en nouveau Gaza, ravagé par la guerre.

Le président libanais Joseph Aoun a renouvelé dimanche son appel à des négociations directes avec Israël, pour empêcher que le sud du pays, où l'armée israélienne progresse et détruit des villages, se transforme en nouveau Gaza, ravagé par la guerre.

"Il est vrai qu'Israël veut peut-être faire au sud du Liban comme Gaza (...) Gaza a été détruite, il y a eu plus de 70 000 morts et ensuite ils ont dû négocier", a dit le chef de l'Etat, dans un discours retransmis en direct.

"Pourquoi ne pas négocier pour arrêter ces tragédies (...) sauver ce qui reste de maisons qui n'ont pas encore été détruites?", a-t-il dit.

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