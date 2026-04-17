Liban : Netanyahu déclare qu'Israël n'a "pas encore fini le travail" contre le Hezbollah

Israël n'a "pas encore fini le travail" contre le Hezbollah et son objectif d'un démantèlement du mouvement islamiste libanais "ne sera pas atteint demain", a mis en garde vendredi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, au premier jour d'une trêve d'une décade avec le Liban.

"résultats majeurs"

La guerre contre le mouvement chiite allié de Téhéran, qui a repris le 2 mars, a permis d'obtenir des "résultats majeurs", a assuré M. Netanyahu dans un message vidéo en hébreu adressé à ses concitoyens avant le shabbat, le repos hebdomadaire juif commençant vendredi à la tombée de la nuit.

"Il y avait deux menaces venant du Liban", a-t-il affirmé, et "nous les avons éliminées": une "menace proche" d'"infiltration de milliers de terroristes sur notre territoire" et de "tirs de missiles antichars sur nos localités", et une "menace lointaine" posées par "150.000 missiles et roquettes destinés à détruire les villes d'Israël".

"Nous avons détruit 90% des stocks de missiles et de roquettes que (Hassan) Nasrallah (chef du Hezbollah tué dans une frappe israélienne en septembre 2024, NDLR) avait constitués" et "le Hezbollah d'aujourd'hui n'est plus que l'ombre de lui-même par rapport aux années de superbe de Nasrallah", a-t-il ajouté.

"nous n'avons pas encore fini le travail"

Néanmoins,"nous n'avons pas encore fini le travail", a-t-il concédé, ajoutant: "Nous avons prévu d'autres actions face à la menace des roquettes restantes et des drones, et je ne m'étendrai pas là-dessus".

"Mais nous avons aussi un autre objectif (à savoir) le démantèlement du Hezbollah" et celui-ci "ne sera pas atteint demain", a encore déclaré M. Netanyahu, notant que cela exigeait "patience" et "persévérance" ainsi qu'"une navigation avisée sur le terrain diplomatique".

"Israël ne bombardera plus le Liban" a écrit Trump

Le Bureau de M. Netanyahu a publié cette vidéo peu avant que le président américain Donald Trump annonce sur son réseau Truth Social qu'il avait interdit à Israël de bombarder de nouveau le Liban.

"Israël ne bombardera plus le Liban", a écrit M. Trump: "Ils ont INTERDICTION de le faire de la part des Etats-Unis. Ça suffit!!!"

M. Netanyahu avait annoncé la veille avoir accepté la proposition de M. Trump d'une trêve de dix jours sur le front libanais, et déclaré que le cessez-le-feu offrait à Israël "l'occasion d'un accord de paix historique avec le Liban".

"Pour la première fois depuis 43 ans, des représentants de l'Etat d'Israël parlent directement avec des représentants de l'Etat du Liban", a-t-il dit vendredi, "le chemin vers la paix est encore long, mais nous l'avons emprunté".

Jeudi, M. Netanyahu avait conditionné tout accord de paix avec le Liban, pays avec lequel Israël est en état de guerre depuis 1948, au "démantèlement" préalable du Hezbollah.