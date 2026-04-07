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Macron dit que les propos de Trump sur son couple ne sont "ni élégants ni à la hauteur"

Crédits : Getty Images
Le président français, Emmanuel Macron, a jugé jeudi à Séoul que les propos tenus la veille par son homologue américain, Donald Trump, sur son couple n'étaient "ni élégants ni à la hauteur".
Brut.avec AFP
Publié le
07
/
04
/
2026
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Ces propos "ne sont ni élégants ni à la hauteur", a déclaré M. Macron au premier jour d'une visite d'Etat en Corée du Sud. "Ca ne mérite pas de réponse", a-t-il ajouté.

"Macron, que sa femme traite extrêmement mal (...), il se remet encore du coup de poing qu'il a pris à la mâchoire", avait déclaré M. Trump, dans une référence apparente à une vidéo de mai 2025 en Indonésie montrant Brigitte Macron porter les deux mains au visage de son mari dans ce qui pouvait ressembler à un petit coup.

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