Macron dit que les propos de Trump sur son couple ne sont "ni élégants ni à la hauteur"

Ces propos "ne sont ni élégants ni à la hauteur", a déclaré M. Macron au premier jour d'une visite d'Etat en Corée du Sud. "Ca ne mérite pas de réponse", a-t-il ajouté.
"Macron, que sa femme traite extrêmement mal (...), il se remet encore du coup de poing qu'il a pris à la mâchoire", avait déclaré M. Trump, dans une référence apparente à une vidéo de mai 2025 en Indonésie montrant Brigitte Macron porter les deux mains au visage de son mari dans ce qui pouvait ressembler à un petit coup.
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