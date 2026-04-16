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Moyen-Orient & Proche-Orient

Netanyahu "va parler" avec le président du Liban selon une ministre israélienne

Reuters
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu "va parler" avec le président libanais Joseph Aoun, a déclaré jeudi la ministre israélienne de l'Innovation, Gila Gamliel, à l'antenne de la radio militaire israélienne.
Brut.avec AFP
Publié le
16
/
04
/
2026
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Dialogue entre les deux pays

"Le Premier ministre va parler pour la première fois avec le président du Liban après de si nombreuses années de rupture totale du dialogue entre les deux pays, et l'on peut espérer que cette démarche conduira finalement à la prospérité et à l'épanouissement du Liban en tant qu'Etat", a déclaré Mme Gamliel sans préciser exactement quand et comment les deux hommes allaient s'entretenir.

Le président américain Donald Trump avait annoncé plus tôt que les "dirigeants" d'Israël et du Liban allaient se parler jeudi, ce qui constituerait une première. "Nous ne sommes pas au courant d'un contact prévu avec la partie israélienne et nous n'en avons pas été informés par les canaux officiels", a déclaré une source officielle libanaise à l'AFP.

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